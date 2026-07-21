Η Αν Χάθαγουεϊ δάκρυσε στον τηλεοπτικό αέρα με τα λόγια της Γούπι Γκόλντμπεργκ: Θα έκλαιγα έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν δεν ήμουν έγκυος

«Ναι. Πρέπει να το ξέρεις»,

επέμεινε η Γκόλντμπεργκ.

«Θα έκλαιγα έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν δεν ήμουν έγκυος τώρα», είπε έπειτα με χιούμορ η

Χάθαγουεϊ

.

«Είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζεις και να θυμάσαι», πρόσθεσε ακόμη η Γκόλντμπεργκ, για να καταλήξει η ηθοποιός, η οποία συνέχιζε να κλαίει:

«Δεν ξέρω τι να πω. Σε ευχαριστώ. Ξέρεις πώς νιώθω για σένα».