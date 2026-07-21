Η Αν Χάθαγουεϊ δάκρυσε στον τηλεοπτικό αέρα με τα λόγια της Γούπι Γκόλντμπεργκ: Θα έκλαιγα έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν δεν ήμουν έγκυος
Η Αν Χάθαγουεϊ δάκρυσε στον τηλεοπτικό αέρα με τα λόγια της Γούπι Γκόλντμπεργκ: Θα έκλαιγα έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν δεν ήμουν έγκυος
Η ηθοποιός είχε μία έντονη συναισθηματική αντίδραση όταν η παρουσιάστρια του «The View» άρχισε να την επαινεί
Δάκρυσε η Αν Χάθαγουεϊ στο τηλεοπτικό αέρα με τα λόγια της Γούπι Γκόλντμπεργκ και εξήγησε πως συγκινήθηκε τόπσο που θα έκλαιγε ακόμη κι αν δεν ήταν έγκυος.
Η ηθοποιός, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The View» μαζί με τον Κρίστοφερ Νόλαν και τον Ματ Ντέιμον, τον σκηνοθέτη και τον πρωταγωνιστή της «Οδύσσειας» στην οποία παίζει και η ίδια, και όταν η παρουσιάστρια άρχισε να την επαινεί για την πορεία της, είχε μια απροσδόκητα έντονη συναισθηματική αντίδραση.
Η Γκόλντμπεργκ ανέφερε αρχικά: «Ήταν υπέροχο να σε βλέπουμε να μεγαλώνεις», με την Αν Χάθαγουεϊ να κρύβει το πρόσωπό της και να τη σταματά: «Μην το κάνεις αυτό», της είπε.
Η παρουσιάστρια, παρόλα αυτά, συνέχισε: «Και έχεις πραγματικά ανθίσει, έχεις γίνει μια καταπληκτική ηθοποιός. Κορίτσι μου…». «Όχι, μη...», επανέλαβε η ηθοποιός, καλύπτοντας ξανά το πρόσωπό της και αρχίζοντας να δακρύζει.
Δείτε το βίντεο στο 3:50
«Ναι. Πρέπει να το ξέρεις», επέμεινε η Γκόλντμπεργκ.
«Θα έκλαιγα έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν δεν ήμουν έγκυος τώρα», είπε έπειτα με χιούμορ η Χάθαγουεϊ.
«Είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζεις και να θυμάσαι», πρόσθεσε ακόμη η Γκόλντμπεργκ, για να καταλήξει η ηθοποιός, η οποία συνέχιζε να κλαίει: «Δεν ξέρω τι να πω. Σε ευχαριστώ. Ξέρεις πώς νιώθω για σένα».
Η ηθοποιός, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The View» μαζί με τον Κρίστοφερ Νόλαν και τον Ματ Ντέιμον, τον σκηνοθέτη και τον πρωταγωνιστή της «Οδύσσειας» στην οποία παίζει και η ίδια, και όταν η παρουσιάστρια άρχισε να την επαινεί για την πορεία της, είχε μια απροσδόκητα έντονη συναισθηματική αντίδραση.
Η Γκόλντμπεργκ ανέφερε αρχικά: «Ήταν υπέροχο να σε βλέπουμε να μεγαλώνεις», με την Αν Χάθαγουεϊ να κρύβει το πρόσωπό της και να τη σταματά: «Μην το κάνεις αυτό», της είπε.
Η παρουσιάστρια, παρόλα αυτά, συνέχισε: «Και έχεις πραγματικά ανθίσει, έχεις γίνει μια καταπληκτική ηθοποιός. Κορίτσι μου…». «Όχι, μη...», επανέλαβε η ηθοποιός, καλύπτοντας ξανά το πρόσωπό της και αρχίζοντας να δακρύζει.
Δείτε το βίντεο στο 3:50
«Ναι. Πρέπει να το ξέρεις», επέμεινε η Γκόλντμπεργκ.
«Θα έκλαιγα έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν δεν ήμουν έγκυος τώρα», είπε έπειτα με χιούμορ η Χάθαγουεϊ.
«Είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζεις και να θυμάσαι», πρόσθεσε ακόμη η Γκόλντμπεργκ, για να καταλήξει η ηθοποιός, η οποία συνέχιζε να κλαίει: «Δεν ξέρω τι να πω. Σε ευχαριστώ. Ξέρεις πώς νιώθω για σένα».
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