Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκλεισε τα 50 και έσβησε τούρτα με τη Λένα Δροσάκη και τον γιο τους, δείτε βίντεο
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Αλέξανδρος Μπουρδούμης Λένα Δροσάκη Γενέθλια Γιος

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκλεισε τα 50 και έσβησε τούρτα με τη Λένα Δροσάκη και τον γιο τους, δείτε βίντεο

Η ηθοποιός ευχήθηκε στον πρώην σύζυγό της για τα γενέθλιά του μέσω των social media

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκλεισε τα 50 και έσβησε τούρτα με τη Λένα Δροσάκη και τον γιο τους, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 50 έκλεισε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, επιλέγοντας να γιορτάσει τα γενέθλιά του μαζί με τη Λένα Δροσάκη και τον γιο τους.

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο ηθοποιός συνδύασε οικογενειακές στιγμές μαζί με τα γενέθλιά του. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, εμφανίζεται ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης λίγο πριν σβήσει τα κεριά της τούρτας του. Ο ηθοποιός βρισκόταν σε εστιατόριο μαζί με φίλους, την πρώην σύζυγό του και τον γιο τους και όπως φαίνεται στο story, ετοιμάζονταν να γευματίσουν όλοι μαζί.

Δείτε το βίντεο


Νωρίτερα, η Λένα Δροσάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία του γιου της με τον Αλέξανδρο Μπορδούμη, σημειώνοντας πάνω στην εικόνα «χρόνια πολλά μπαμπά». Η ηθοποιός συνόδευσε το story της με το κομμάτι «Στιγμές» του Νίκου Παπάζογλου.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκλεισε τα 50 και έσβησε τούρτα με τη Λένα Δροσάκη και τον γιο τους, δείτε βίντεο

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη παντρεύτηκαν το 2020, ενώ τον ίδιο χρόνο απέκτησαν και τον γιο τους, Αναστάση. Τρία χρόνια αργότερα, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ

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