Συγκλονίζει ο Σέρβος που βρέθηκε έξω από το παράθυρο και τραυματίστηκε σε πτήση της Ryanair: Είναι ένας εφιάλτης που δεν μπορώ να εξηγήσω με λέξεις

«Σκέφτομαι να μη ξαναμπώ σε πτήση, κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό», δήλωσε - Τι είχε πει πριν από μερικές ημέρες η σύζυγός του





Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/7) στην πτήση FR1879 της Ryanair. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στο παράθυρο δίπλα. στο οποίο καθόταν ο 61χρονος Σέρβος. Η πρόσκρουση διέλυσε το παράθυρο και η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βγαίνουν έξω από την άτρακτο σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών. Η σύζυγός του μαζί με άλλους επιβάτες τον συγκρατούσαν μέχρι να καταφέρουν να τον τραβήξουν ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.



«Είχα αίματα παντού, στο πρόσωπο και στα χέρια μου» Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα μιλώντας σε συνέντευξή του στη γερμανική Bild, ο Λιούμπισα Κάροβιτς περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε: «κοιμήθηκα. Μετά από λίγο με ξύπνησε ένας πολύ δυνατός θόρυβος που έμοιαζε με έκρηξη βόμβας. Μόνο για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου και δεν μπορώ να θυμηθώ τα υπόλοιπα. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, είχα αίματα παντού, έσταζε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου. Μόλις κλείνω τα μάτια μου, μου έρχονται εικόνες από όσα έζησα εκείνα τα λεπτά. Είναι ένας εφιάλτης, τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω με λέξεις».



Δείτε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο με το σπασμένο παράθυρο:





Από το περιστατικό υπέστη εγκαύματα σε ένα κομμάτι του δεξιού του χεριού και στην πλάτη του. Επίσης, η δεξιά πλευρά του σώματός του παρέλυσε προσωρινά, ενώ το δεξί του αυτί και το δεξί του μάτι έχουν υποστεί μερική βλάβη. Όπως αναφέρει δεν αισθανόταν τίποτα για λίγο.



«Είναι μια ολοκληρωτική αναστάτωση στη ζωή μου» Πριν από συγκεκριμένο περιστατικό ο 61χρονος ζούσε έντονα, ήταν ενεργητικός και αγαπούσε τα ταξίδια με αεροπλάνο. Ωστόσο, πλέον έχουν αλλάξει τα πάντα. «Τώρα όλα με ενοχλούν. Η φασαρία και ο θόρυβος με ενοχλούν, δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο, όλα με ενοχλούν. Ψυχολογικά έχω φτάσει στον πάτο. Αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στη δουλειά μου όσο και στην οικογένειά μου. Τι θα γίνει τώρα, όλα εξαρτώνται από έμενα, ήμουν ο "κινητήρας" των πάντων στην οικογένεια. Είναι μια ολοκληρωτική αναστάτωση στη ζωή μου. Δεν έχω καθόλου συγκέντρωση. Η προσοχή μου δεν μπορεί να επικεντρωθεί πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν λειτουργώ σωστά».



Κλείσιμο δεν σκέφτομαι καν να μπω σε άλλη πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά».



Είναι άγνωστο αν θα μπορέσει να ζήσει και πάλι μία φυσιολογική ζωή. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή να φοράει τον νάρθηκα στον αυχένα του για περαιτέρω χρονικό διάστημα.



«Τον άρπαξα από τα πόδια», είχε δηλώσει η σύζυγός του Πριν από μερικές ημέρες για το περιστατικό αυτό είχε μιλήσει στο σερβικό δίκτυο Nova



«Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του κινητήρα και να χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο Λιούμπισα. Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Σκέφτηκα: "Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί". Ήταν φρικτό», δήλωσε.



Σοκ προκαλούν οι πρώτες δηλώσεις του 61χρονου Σέρβου, Λιούμπισα Κάροβιτς, ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας τραυματίστηκε, καθώς το παράθυρο το αεροπλάνου έσπασε με αποτέλεσμα εκείνος να βρεθεί με το μισό σώμα εκτός καμπίνας.Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/7) στην πτήση FR1879 της Ryanair. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στο παράθυρο δίπλα. στο οποίο καθόταν ο 61χρονος Σέρβος. Η πρόσκρουση διέλυσε το παράθυρο και η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βγαίνουν έξω από την άτρακτο σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών. Η σύζυγός του μαζί με άλλους επιβάτες τον συγκρατούσαν μέχρι να καταφέρουν να τον τραβήξουν ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα μιλώντας σε συνέντευξή του στη γερμανική Bild, ο Λιούμπισα Κάροβιτς περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε: «κοιμήθηκα. Μετά από λίγο με ξύπνησε ένας πολύ δυνατός θόρυβος που έμοιαζε με έκρηξη βόμβας. Μόνο για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου και δεν μπορώ να θυμηθώ τα υπόλοιπα. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου,. Μόλις κλείνω τα μάτια μου, μου έρχονται εικόνες από όσα έζησα εκείνα τα λεπτά.».Δείτε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο με το σπασμένο παράθυρο:Από το περιστατικό υπέστη εγκαύματα σε ένα κομμάτι του δεξιού του χεριού και στην πλάτη του. Επίσης, η δεξιά πλευρά του σώματός του παρέλυσε προσωρινά, ενώ το δεξί του αυτί και το δεξί του μάτι έχουν υποστεί μερική βλάβη. Όπως αναφέρει δεν αισθανόταν τίποτα για λίγο.Πριν από συγκεκριμένο περιστατικό ο 61χρονος ζούσε έντονα, ήταν ενεργητικός και αγαπούσε τα ταξίδια με αεροπλάνο. Ωστόσο, πλέον έχουν αλλάξει τα πάντα. «Τώρα όλα με ενοχλούν. Η φασαρία και ο θόρυβος με ενοχλούν, δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο, όλα με ενοχλούν.. Τι θα γίνει τώρα, όλα εξαρτώνται από έμενα, ήμουν ο "κινητήρας" των πάντων στην οικογένεια.. Δεν έχω καθόλου συγκέντρωση. Η προσοχή μου δεν μπορεί να επικεντρωθεί πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν λειτουργώ σωστά».Όπως υπογράμμισε «. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά».Είναι άγνωστο αν θα μπορέσει να ζήσει και πάλι μία φυσιολογική ζωή. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή να φοράει τον νάρθηκα στον αυχένα του για περαιτέρω χρονικό διάστημα.Πριν από μερικές ημέρες για το περιστατικό αυτό είχε μιλήσει στο σερβικό δίκτυο Nova η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς , η οποία μαζί με άλλους επιβάτες τον έσωσε από βέβαια θάνατο.«Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του κινητήρα και να χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο Λιούμπισα. Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Σκέφτηκα: "Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί". Ήταν φρικτό», δήλωσε.

Για περίπου πέντε λεπτά κρατούσε με όλες της τις δυνάμεις τον σύζυγό της, μέχρι που άλλοι επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα, ενώ είχαν ήδη πέσει οι μάσκες οξυγόνου.



Η Σβετλάνα θυμάται πως ένας άνδρας και μία γυναίκα έτρεξαν αμέσως κοντά της. «Ήρθαν να με βοηθήσουν. Θυμάμαι έναν άνδρα και μία γυναίκα. Εκείνος μας βοήθησε πάρα πολύ, τόσο εμένα όσο και τον Λιούμπισα», είπε, εκφράζοντας την επιθυμία να τον συναντήσει ξανά για να τον ευχαριστήσει προσωπικά.