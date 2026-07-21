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Το λάθος που κάνουμε όλοι όταν κλείνουμε το κλιματιστικό
Το λάθος που κάνουμε όλοι όταν κλείνουμε το κλιματιστικό
Η υγρασία είναι ο πραγματικός εχθρός - Πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά το κλιματιστικό μας, οι 5 σωστές κινήσεις
Η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό της μονάδας των κλιματιστικών μετά το «OFF» δεν είναι απλώς τεχνική λεπτομέρεια.
Μετατρέπεται σε πρόβλημα. Ειδικοί προειδοποιούν ότι το σβήσιμο χωρίς τη σωστή διαδικασία ανοίγει τον δρόμο σε μούχλα, βακτήρια και δυσάρεστες οσμές, με άμεσο αντίκτυπο και στην απόδοση της συσκευής.
Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρει η Trane, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συστημάτων κλιματισμού διεθνώς, η μούχλα ξεκινά να αναπτύσσεται όταν η υγρασία στο εσωτερικό ενός χώρου φτάνει το 60% ή περισσότερο.
Ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) ορίζει ως ιδανικό εύρος εσωτερικής υγρασίας το 30% έως 50%, τόσο για λόγους άνεσης όσο και για πρόληψη της μούχλας.
Με αυτόν τον τρόπο στεγνώνει το εσωτερικό στοιχείο της μονάδας και μειώνεται σημαντικά η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό.
Πολλά σύγχρονα κλιματιστικά κάνουν αυτή τη διαδικασία αυτόματα, συνεχίζοντας να λειτουργούν για λίγα λεπτά αφού πατήσετε OFF. Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι η συσκευή «δεν έκλεισε», ενώ στην πραγματικότητα ολοκληρώνει τον κύκλο στεγνώματος.
Πέρα από τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού πριν το κλείσιμο, οι ειδικοί συστήνουν:
-Τακτικό καθαρισμό ή αντικατάσταση φίλτρων
- Έλεγχο ότι η αποχέτευση συμπυκνωμάτων λειτουργεί κανονικά, χωρίς φραγές
-Διατήρηση της εσωτερικής υγρασίας κάτω από 50%
-Ετήσιο σέρβις από τεχνικό πριν την περίοδο ζέστης
Μετατρέπεται σε πρόβλημα. Ειδικοί προειδοποιούν ότι το σβήσιμο χωρίς τη σωστή διαδικασία ανοίγει τον δρόμο σε μούχλα, βακτήρια και δυσάρεστες οσμές, με άμεσο αντίκτυπο και στην απόδοση της συσκευής.
Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρει η Trane, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συστημάτων κλιματισμού διεθνώς, η μούχλα ξεκινά να αναπτύσσεται όταν η υγρασία στο εσωτερικό ενός χώρου φτάνει το 60% ή περισσότερο.
Ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) ορίζει ως ιδανικό εύρος εσωτερικής υγρασίας το 30% έως 50%, τόσο για λόγους άνεσης όσο και για πρόληψη της μούχλας.
Τι προτείνουν οι κατασκευαστέςΟι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν, πριν μείνει το κλιματιστικό εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες ή για το τέλος της ημέρας, να αφήνετε για λίγα λεπτά να λειτουργήσει μόνο ο ανεμιστήρας (Fan) ή να ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού (Self Clean, Clean, X-Fan ή Frost Clean, ανάλογα με το μοντέλο).
Με αυτόν τον τρόπο στεγνώνει το εσωτερικό στοιχείο της μονάδας και μειώνεται σημαντικά η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό.
Πολλά σύγχρονα κλιματιστικά κάνουν αυτή τη διαδικασία αυτόματα, συνεχίζοντας να λειτουργούν για λίγα λεπτά αφού πατήσετε OFF. Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι η συσκευή «δεν έκλεισε», ενώ στην πραγματικότητα ολοκληρώνει τον κύκλο στεγνώματος.
Πέρα από τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού πριν το κλείσιμο, οι ειδικοί συστήνουν:
-Τακτικό καθαρισμό ή αντικατάσταση φίλτρων
- Έλεγχο ότι η αποχέτευση συμπυκνωμάτων λειτουργεί κανονικά, χωρίς φραγές
-Διατήρηση της εσωτερικής υγρασίας κάτω από 50%
-Ετήσιο σέρβις από τεχνικό πριν την περίοδο ζέστης
Το μικρό βήμα που κάνει μεγάλη διαφοράΔεν χρειάζονται πολύπλοκες διαδικασίες ούτε ειδικές γνώσεις.
Το μόνο που απαιτείται είναι να μην αντιμετωπίζουμε το κουμπί OFF ως το τέλος της λειτουργίας του κλιματιστικού. Αν η συσκευή διαθέτει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, αφήστε το να ολοκληρωθεί. Αν όχι, λίγα λεπτά λειτουργίας μόνο με τον ανεμιστήρα πριν από το τελικό κλείσιμο μπορούν να βοηθήσουν να στεγνώσει το εσωτερικό της μονάδας.
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