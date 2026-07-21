Το Ιράν προειδοποιεί τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις
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Το Ιράν προειδοποιεί τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις

Eκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε πως οποιαδήποτε ενέργεια διευκολύνει τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν θα ισοδυναμούσε με συνενοχή σε «εγκλήματα πολέμου»

Το Ιράν προειδοποιεί τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις
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Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Η κυβέρνηση Ράντεφ σκοπεύει να ζητήσει κοινοβουλευτική έγκριση για την ανάπτυξη έως και οκτώ αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε πως οποιαδήποτε ενέργεια διευκολύνει τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν θα ισοδυναμούσε με συνενοχή σε «εγκλήματα πολέμου».



Ο Μπαγαΐ προέτρεψε τη Βουλγαρία να μη γίνει «συνεργός» των επιτιθέμενων και των παραβατών του διεθνούς δικαίου.

Η βουλγαρική κυβέρνηση σκοπεύει να επιτρέψει την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στη στρατιωτική βάση του Μπεζμέρ, περίπου 260 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Σόφιας.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν κλιμακωθεί μετά την κατάρρευση της προσωρινής συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, εγείροντας ανησυχία για τον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.
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