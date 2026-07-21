Ντέμι Μουρ για τα γενέθλια της κόρης της: Το να σε βλέπω να γίνεσαι η υπέροχη γυναίκα που είσαι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής
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Ντέμι Μουρ Σκάουτ Γουίλις Γενέθλια

Ντέμι Μουρ για τα γενέθλια της κόρης της: Το να σε βλέπω να γίνεσαι η υπέροχη γυναίκα που είσαι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής

Η ηθοποιός ευχήθηκε δημόσια στη Σκάουτ Γουίλις που έκλεισε τα 35

Ντέμι Μουρ για τα γενέθλια της κόρης της: Το να σε βλέπω να γίνεσαι η υπέροχη γυναίκα που είσαι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής
Ιωάννα Μαρίνου
Με αφορμή τα 35α γενέθλια της κόρης της, Σκάουτ Γουίλις, η Ντέμι Μουρ της ευχήθηκε δημόσια, εκφράζοντας την αγάπη και την υπερηφάνειά της για την εξέλιξή της.

Η βραβευμένη ηθοποιός δημοσίευσε την Τρίτη 21 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο ακούγεται να τραγουδά το «Happy Birthday» στην κόρη της, ενώ οι δυο τους αγκαλιάζονται και είναι πολύ κοντά.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Μουρ έγραψε: «Είμαι τόσο ευγνώμων που υπάρχεις. Το να σε αγαπώ και να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να γίνεσαι η υπέροχη γυναίκα που είσαι είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής. Κάνεις τα πάντα πιο φωτεινά, πιο ανάλαφρα και πιο όμορφα μόνο και μόνο επειδή υπάρχεις. Χρόνια πολλά, γλυκιά μου Σκάουτ. Σε αγαπώ ατελείωτα».

Δείτε το βίντεο


Η Σκάουτ Γουίλις είναι τραγουδίστρια και είναι η μεσαία κόρη της Ντέμι Μουρ και του πρώην συζύγου της, Μπρους Γουίλις. Το πρώην ζευγάρι απέκτησε επίσης την 37χρονη Ράμερ και την 32χρονη Ταλούλα.

Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ιωάννα Μαρίνου

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