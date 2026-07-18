Από τα κύματα του ωκεανού στο έπος του Νόλαν: Το θρυλικό σκαρί που δίνει πνοή στην «Οδύσσεια»





Η πρεμιέρα της « Οδύσσειας » στη σκοτεινή οθόνη, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Κρίστοφερ Νόλαν είναι γεγονός, ανοίγοντας πανιά για ένα κινηματογραφικό έπος χωρίς προηγούμενο.

Αυτή την αυθεντικότητα επιβεβαιώνει και η Zendaya

η οποία υποδύεται την θεά Αθηνά, σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια της ταινίας. «Για μένα ως ηθοποιό, είναι τεράστια πολυτέλεια να δουλεύω σε ένα τόσο ρεαλιστικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαι ότι είμαι σε καράβι. Είμαι όντως πάνω στο καράβι και πλέουμε στα ανοιχτά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ναυπήγηση του Draken ξεκίνησε το 2010 στη Νορβηγία, με πρωτοβουλία του μεγιστάνα

ο οποίος ήθελε να κάνει πραγματικότητα ένα μεγάλο του όνειρο. Φτιάχτηκε από δρυ με την παραδοσιακή τεχνική των επικαλυπτόμενων σανίδων που έχει επιβιώσει στη νορβηγική ναυπηγική παράδοση, ενώ για την ολοκλήρωσή του χρησιμοποιήθηκαν πίσσα, σίδερο, κάνναβη και μετάξι. Όταν ολοκληρώθηκε το μήκος του ξεπερνούσε τα 34 μέτρα και το πλάτος του άγγιζε τα 8, ενώ εξοπλίστηκε με 50 κουπιά και ένα κατάρτι ύψους 24 μέτρων.