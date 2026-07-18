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Από τα κύματα του ωκεανού στο έπος του Νόλαν: Το θρυλικό σκαρί που δίνει πνοή στην «Οδύσσεια»
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Από τα κύματα του ωκεανού στο έπος του Νόλαν: Το θρυλικό σκαρί που δίνει πνοή στην «Οδύσσεια»

H ιστορία του ξύλινου, πλήρους κλίμακας longship που κατασκευάστηκε με σχολαστική ακρίβεια βάσει της αυθεντικής ναυπηγικής των Βίκινγκς

Από τα κύματα του ωκεανού στο έπος του Νόλαν: Το θρυλικό σκαρί που δίνει πνοή στην «Οδύσσεια»
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Η πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στη σκοτεινή οθόνη, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Κρίστοφερ Νόλαν είναι γεγονός, ανοίγοντας πανιά για ένα κινηματογραφικό έπος χωρίς προηγούμενο.

Ανάμεσα στα στοιχεία της ταινίας που κλέβουν τις εντυπώσεις και ζωντανεύουν το επικό ταξίδι του Οδυσσέα είναι ένα ξύλινο, πλήρους κλίμακας ωκεάνιο μακρόπλοιο τύπου longship: το θρυλικό «Draken Harald Hårfagre».

Σύμφωνα με το ΑRT News, το καράβι είναι ένα απολύτως λειτουργικό, που κατασκευάστηκε με σχολαστική ακρίβεια βάσει της αυθεντικής ναυπηγικής των Βίκινγκς. Πριν από λίγες ημέρες ταξίδεψε μέχρι το Όσλο για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας με τον Εμανουέλ Πέρσον στο τιμόνι.

Ο επικεφαλής της αποστολής εξήγησε πόσο σημαντικό ήταν για την «Οδύσσεια» να χρησιμοποιηθεί ένα αληθινό καράβι αντί για μία ψηφιακή κατασκευή.

«Υπάρχουν στοιχεία από το πλοίο που δεν μπορείς να τα αντιγράψεις εύκολα: τη στιβαρότητα, τον ήχο των σχοινιών, το κυμάτισμα του πανιού, το πλήρωμα που γίνεται ένα παλεύοντας με τον αληθινό άνεμο και τα κύματα», ανέφερε ο Πέρσον, προσθέτοντας: «Όταν ρίχνεις ένα αληθινό πλοίο σε αυτές συνθήκες, αυτό δίνει μια εντελώς άλλη αίσθηση στην οθόνη».




Αυτή την αυθεντικότητα επιβεβαιώνει και η Zendaya η οποία υποδύεται την θεά Αθηνά, σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια της ταινίας. «Για μένα ως ηθοποιό, είναι τεράστια πολυτέλεια να δουλεύω σε ένα τόσο ρεαλιστικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαι ότι είμαι σε καράβι. Είμαι όντως πάνω στο καράβι και πλέουμε στα ανοιχτά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ναυπήγηση του Draken ξεκίνησε το 2010 στη Νορβηγία, με πρωτοβουλία του μεγιστάνα Σίγκουρντ Όσε ο οποίος ήθελε να κάνει πραγματικότητα ένα μεγάλο του όνειρο. Φτιάχτηκε από δρυ με την παραδοσιακή τεχνική των επικαλυπτόμενων σανίδων που έχει επιβιώσει στη νορβηγική ναυπηγική παράδοση, ενώ για την ολοκλήρωσή του χρησιμοποιήθηκαν πίσσα, σίδερο, κάνναβη και μετάξι. Όταν ολοκληρώθηκε το μήκος του ξεπερνούσε τα 34 μέτρα και το πλάτος του άγγιζε τα 8, ενώ εξοπλίστηκε με 50 κουπιά και ένα κατάρτι ύψους 24 μέτρων.


Το 2012 καθελκύστηκε και τέσσερα χρόνια αργότερα απέπλευσε από τη Νορβηγία για το πρώτο του υπερατλαντικό ταξίδι στη Βόρεια Αμερική με πλήρωμα 32 ναυτικούς.

«Όταν στέκεσαι στο κατάστρωμά του, συνειδητοποιείς αμέσως ότι το να διασχίσεις τον ωκεανό με ένα τέτοιο πλοίο των Βίκινγκ δεν είναι μια απλή υπόθεση», σημείωσε ο Πέρσον και κατέληξε: «Ήταν μια εμπειρία παγωμένη, επικίνδυνη, τυλιγμένη στην αλμύρα της ανοιχτής θάλασσας ωστόσο πανέμορφη και βαθιά ανθρώπινη».
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