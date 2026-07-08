Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογραφίζεται με την ενός μηνός κόρη της
Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογραφίζεται με την ενός μηνός κόρη της
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανάρτησε ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο με το δεύτερο παιδί της
Έναν μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στα social media ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, ενάμιση περίπου χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα ανάρτησε μία φωτογραφία με την κόρη της, δίπλα στην οποίο είχε τοποθετήσει μία τούρτα για τη συμπλήρωση ενός μήνα από τη γέννησή της. Ακολούθησε μία ακόμη εικόνα, στην οποία η γυναίκα του τραγουδιστή την κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της, χαμογελώντας. «Ένας μήνας που σε αγαπάμε, μωρό μου», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε.
Δείτε την ανάρτησή της
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα ανάρτησε μία φωτογραφία με την κόρη της, δίπλα στην οποίο είχε τοποθετήσει μία τούρτα για τη συμπλήρωση ενός μήνα από τη γέννησή της. Ακολούθησε μία ακόμη εικόνα, στην οποία η γυναίκα του τραγουδιστή την κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της, χαμογελώντας. «Ένας μήνας που σε αγαπάμε, μωρό μου», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε.
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα