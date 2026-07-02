H Αλεξάνδρα Νίκα φωτογραφίζει την κόρη της στην αγκαλιά του γιου της
H Αλεξάνδρα Νίκα φωτογραφίζει την κόρη της στην αγκαλιά του γιου της
Λίγος ύπνος, πολλές αγκαλιές, παιχνίδια παντού και πολλή αγάπη, έγραψε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες με τα παιδιά της
Τρυφερές φωτογραφίες με τα παιδιά της δημοσίευσε στα social media η Αλεξάνδρα Νίκα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του υποδέχτηκαν τον γιο τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ τον περασμένο Ιούνιο απέκτησαν την κόρη τους.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στο Instagram, ο γιος τους έχει στην αγκαλιά του την κόρη τους και μικρή του αδερφή. Σε άλλες εικόνες, η γυναίκα του τραγουδιστή κρατά στα χέρια της την ενός μηνός κόρη τους, ενώ απαθανάτισε τον γιο της μέσα στην κούνια.
«Λίγες στιγμές από τον Ιούνιο μας. Με λίγο ύπνο, πολλές αγκαλιές, παιχνίδια παντού και πολλή αγάπη. Από εκείνες τις μέρες που περνούν γρήγορα αλλά μένουν για πάντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, δίνοντας μία εικόνα της καθημερινότητάς της από τότε που έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στο Instagram, ο γιος τους έχει στην αγκαλιά του την κόρη τους και μικρή του αδερφή. Σε άλλες εικόνες, η γυναίκα του τραγουδιστή κρατά στα χέρια της την ενός μηνός κόρη τους, ενώ απαθανάτισε τον γιο της μέσα στην κούνια.
«Λίγες στιγμές από τον Ιούνιο μας. Με λίγο ύπνο, πολλές αγκαλιές, παιχνίδια παντού και πολλή αγάπη. Από εκείνες τις μέρες που περνούν γρήγορα αλλά μένουν για πάντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, δίνοντας μία εικόνα της καθημερινότητάς της από τότε που έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα