Είκοσι εννέα χρόνια από τη δολοφονία του Τζιάνι Βερσάτσε: Οι αναμνήσεις που μοιραστήκαμε θα ζουν για πάντα, γράφει η Ντονατέλα
Είκοσι εννέα χρόνια από τη δολοφονία του Τζιάνι Βερσάτσε: Οι αναμνήσεις που μοιραστήκαμε θα ζουν για πάντα, γράφει η Ντονατέλα
Η σχεδιάστρια μόδας τίμησε τη μνήμη του αδερφού της με μία ανάρτηση στο Instagram
Σαν σήμερα, το 1997, ο Τζιάνι Βερσάτσε δολοφονήθηκε έξω από την πολυτελή κατοικία του στο Μαϊάμι από τον κατά συρροή δολοφόνο Άντριου Κουνάναν. Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ και θλίψη ταυτόχρονα στον κόσμο της μόδας.
Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι εννέα χρόνων από τη δολοφονία του, η Ντονατέλα Βερσάτσε τίμησε τη μνήμη του αδερφού της, προχωρώντας σε μία ανάρτηση στο Instagram. Η σχεδιάστρια μόδας που μετά τον θάνατο του Βερσάτσε, τον διαδέχτηκε ως δημιουργική διευθύντρια του οίκου Versace μοιράστηκε ένα κοινό, ασπρόμαυρο στιγμιότυπό τους, με τους δυο τους να ποζάρουν δίπλα-δίπλα. «Οι αναμνήσεις που μοιραστήκαμε θα ζουν για πάντα», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε τη φωτογραφία.
Η ανάρτηση της Ντονατέλα Βερσάτσε
Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι εννέα χρόνων από τη δολοφονία του, η Ντονατέλα Βερσάτσε τίμησε τη μνήμη του αδερφού της, προχωρώντας σε μία ανάρτηση στο Instagram. Η σχεδιάστρια μόδας που μετά τον θάνατο του Βερσάτσε, τον διαδέχτηκε ως δημιουργική διευθύντρια του οίκου Versace μοιράστηκε ένα κοινό, ασπρόμαυρο στιγμιότυπό τους, με τους δυο τους να ποζάρουν δίπλα-δίπλα. «Οι αναμνήσεις που μοιραστήκαμε θα ζουν για πάντα», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε τη φωτογραφία.
Η ανάρτηση της Ντονατέλα Βερσάτσε
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