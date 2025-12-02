Ο Τζιάνι Βερσάτσε θα έκλεινε σήμερα τα 79 του χρόνια - Η τρυφερή ανάρτηση της αδερφής του, Ντονατέλα
Μου λείπεις, πάντα, γράφει η σχεδιάστρια μόδας για τον δολοφονημένο αδερφό της
Τον αδελφό της Τζιάνι Βερσάτσε τίμησε η Ντονατέλα μέσα από ανάρτηση στα social media, με αφορμή τα γενέθλια του εμβληματικού σχεδιαστή που δολοφονήθηκε το 1997 και θα έκλεινε σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, τα 79 του χρόνια.
Η σχεδιάστρια μοιράστηκε δύο φωτογραφίες του εκλιπόντος στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνδέοντας τη μέρα μνήμης με τη σημαντική ανακοίνωση ότι ο οίκος Versace εντάσσεται επίσημα στην οικογένεια Prada. «Χρόνια πολλά, Τζιάνι. Σήμερα είναι η μέρα σου και η μέρα που ο οίκος Versace ενώνεται με την οικογένεια Prada. Σκέφτομαι το χαμόγελο που θα είχες στο πρόσωπό σου. Μου λείπεις, πάντα», έγραψε η Ντονατέλα στη λεζάντα της ανάρτησης.
Η πρώτη εικόνα, τραβηγμένη το 1979, δείχνει τον Τζιάνι Βερσάτσε σε νεαρή ηλικία. Η δεύτερη φωτογραφία, δημοσιευμένη αρχικά στο περιοδικό Vanity Fair τον Σεπτέμβριο του 1996, απεικονίζει τον εκλιπόντα μαζί με τον Βαλεντίνο, τον Τζόρτζιο Αρμάνι και τη Μιούτσια Πράντα, σε φωτογράφιση του Καρλ Λάγκερφελντ στο Jungle Sound Studio στο Μιλάνο.
Φωτογραφία άρθρου: Rose Hartman/Archive Photos/Getty Images
