Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο, η φωτογραφία με το φιλί του ζευγαριού
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Ήβη Αδάμου Μιχάλης Κουινέλης Μιλάνο

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο, η φωτογραφία με το φιλί του ζευγαριού

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τρυφερά στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στο Instagram

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο, η φωτογραφία με το φιλί του ζευγαριού
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Μιλάνο ταξίδεψαν η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης και η τραγουδίστρια ανέβασε μία φωτογραφία με τον σύντροφό της να τη φιλά στο μάγουλο.

Παράλληλα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σε stories αλλά και σε ανάρτηση, στιγμιότυπα από τις βόλτες τους στην πόλη, με την ίδια να ποζάρει σε διάφορα μέρη που επισκέφτηκαν.

Σε μία από τις φωτογραφίες απαθανάτισε τον Μιχάλη Κουινέλη να περπατά και να της χαμογελά, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο η ίδια βρισκόταν μπροστά σε καθρέφτη καταστήματος ρούχων. Σε διαφορετικό κλικ, η Ήβη Αδάμου έστελνε ένα φιλί στην κάμερα, δείχνοντας το σνακ της.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο, η φωτογραφία με το φιλί του ζευγαριού
Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο, η φωτογραφία με το φιλί του ζευγαριού
Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο, η φωτογραφία με το φιλί του ζευγαριού
Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο, η φωτογραφία με το φιλί του ζευγαριού

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο, η φωτογραφία με το φιλί του ζευγαριού
Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο, η φωτογραφία με το φιλί του ζευγαριού
Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ταξίδεψαν στο Μιλάνο, η φωτογραφία με το φιλί του ζευγαριού

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Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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