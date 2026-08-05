Διυπουργική υπό τον Μητσοτάκη σήμερα μετά τις φωτιές: Το πλαίσιο στήριξης πολιτών, επιχειρήσεων και τα fast track αντιδιαβρωτικά έργα
Διυπουργική υπό τον Μητσοτάκη σήμερα μετά τις φωτιές: Το πλαίσιο στήριξης πολιτών, επιχειρήσεων και τα fast track αντιδιαβρωτικά έργα
Κρίσιμο μέγεθος για την αποτίμηση της ζημιάς θα είναι οι αυτοψίες - Στο τραπέζι και εισήγηση για την ενίσχυση κάποιων πρώτων βοηθημάτων που δίνονται για την αποκατάσταση οικοσκευής
Καθώς οι φλόγες στη Δυτική Αττική υποχωρούν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή για την πιθανότατα αναζωπυρώσεων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησαν το παρθένο αυτό δάσος, αλλά και κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι κινείται με γρήγορα αντανακλαστικά, συνεπώς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα στις 11:00 τη Διυπουργική Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά, όπου θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο παρεμβάσεων που θα δρομολογήσει η κυβέρνηση. Παράλληλα, στόχος είναι οι διαδικασίες να τρέξουν με fast track ρυθμό, αλλά και με αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου οι πληγέντες να στηριχθούν, αλλά να μην «εισχωρήσουν» ορισμένοι στο πλαίσιο στήριξης… από το παράθυρο.
Κρίσιμο μέγεθος για την αποτίμηση της ζημιάς που έχει υποστεί η περιοχή, πέρα από τα εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα, θα είναι οι αυτοψίες που θα γίνουν από σήμερα στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, σε αυτή την περιοχή εντοπίζονται κατά βάση οι ζημιές σε κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις που δεδομένα θα ξεπερνούν τα 100 κτίρια. Το πλαίσιο των αποζημιώσεων, ανάλογα με την αξιολόγηση των τεχνικών κλιμακίων, είναι δεδομένο, αν και υπάρχει στο τραπέζι και εισήγηση για την ενίσχυση κάποιων πρώτων βοηθημάτων που δίνονται για την αποκατάσταση οικοσκευής. Βεβαίως, η εισήγηση δεν έχει εγκριθεί και μένει να φανεί, αν θα είναι εφικτή στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρωγής καλύπτεται το 100% της ζημιάς για ανακατασκευή ή επισκευή κτιρίων (με βάση τον τιμοκατάλογο του υπουργείου Υποδομών), ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 ως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα ακατάλληλη. Επίσης, προβλέπεται η αποζημίωση οικοσκευής, ενώ ξεχωριστό πλαίσιο μέριμνας υπάρχει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες κλπ.
Για την προετοιμασία της ευρείας σημερινής Διυπουργικής έγινε χθες τηλεδιάσκεψη και σε στενότερο κύκλο με τη συμμετοχή υπουργών και υφυπουργών, όπου ετέθη και το ζήτημα της αποζημίωσης των παραγωγών μέσω του ΕΛΓΑ. Υπενθυμίζεται ότι για τις πυρκαγιές αποζημιώνεται το ζωικό και όχι το φυτικό κεφάλαιο, αν και ο ΕΛΓΑ καλείται να υπερβεί τις δυνατότητες του αποζημιώνοντας και τις πρόσφατες καταστροφές που προκλήθηκαν από τα καλοκαιρινά μπουρίνια.
Ένα άλλο σκέλος που θα τεθεί επί τάπητος είναι αυτό των αντιδιαβρωτικών έργων, ώστε οι περιοχές αυτές να θωρακιστούν από πιθανές πλημμύρες που μπορεί να ακολουθήσουν. Κατά πληροφορίες του protothema.gr, τα έργα θα προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, κατά το παράδειγμα του Φενεού πέρυσι, ενώ έχει ήδη ανευρεθεί ιδιώτης ανάδοχος για να στηρίξει τον σχεδιασμό.
Τέλος, αναμένεται να εξαγγελθεί και το λεγόμενο Porto Germeno Pass, στα πρότυπα αντίστοιχων επιδοτούμενων προγραμμάτων τουρισμού μετά από φυσικές καταστροφές, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές.
Στη σημερινή συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση, εν είδη αποτίμησης, αλλά και μηνύματος προς τους πολίτες. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, οι υφυπουργοί Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Περιβάλλοντος Στάθης Σταθόπουλος και Πέτρος Καμπούρης και ο γενικός διευθυντής Δασών Βαγγέλης Γκουντούφας.
Κυβερνητικά στελέχη απαντούν ότι μεγάλο μέρος του δάσους δεν κάηκε και η φωτιά πέρασε έρπουσα από κάτω, ακριβώς επειδή σε πολλά σημεία είχαν γίνει έργα antinero με αντιπυρικές ζώνες και συστηματικούς καθαρισμούς. Και προσθέτουν ότι οι αντιπυρικές ζώνες που διανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν αφορούν την πρόληψη, αλλά την καταστολή του φαινομένου που εξελίσσεται δυναμικά επί του πεδίου.
Κρίσιμο μέγεθος για την αποτίμηση της ζημιάς που έχει υποστεί η περιοχή, πέρα από τα εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα, θα είναι οι αυτοψίες που θα γίνουν από σήμερα στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, σε αυτή την περιοχή εντοπίζονται κατά βάση οι ζημιές σε κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις που δεδομένα θα ξεπερνούν τα 100 κτίρια. Το πλαίσιο των αποζημιώσεων, ανάλογα με την αξιολόγηση των τεχνικών κλιμακίων, είναι δεδομένο, αν και υπάρχει στο τραπέζι και εισήγηση για την ενίσχυση κάποιων πρώτων βοηθημάτων που δίνονται για την αποκατάσταση οικοσκευής. Βεβαίως, η εισήγηση δεν έχει εγκριθεί και μένει να φανεί, αν θα είναι εφικτή στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρωγής καλύπτεται το 100% της ζημιάς για ανακατασκευή ή επισκευή κτιρίων (με βάση τον τιμοκατάλογο του υπουργείου Υποδομών), ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 ως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα ακατάλληλη. Επίσης, προβλέπεται η αποζημίωση οικοσκευής, ενώ ξεχωριστό πλαίσιο μέριμνας υπάρχει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες κλπ.
Για την προετοιμασία της ευρείας σημερινής Διυπουργικής έγινε χθες τηλεδιάσκεψη και σε στενότερο κύκλο με τη συμμετοχή υπουργών και υφυπουργών, όπου ετέθη και το ζήτημα της αποζημίωσης των παραγωγών μέσω του ΕΛΓΑ. Υπενθυμίζεται ότι για τις πυρκαγιές αποζημιώνεται το ζωικό και όχι το φυτικό κεφάλαιο, αν και ο ΕΛΓΑ καλείται να υπερβεί τις δυνατότητες του αποζημιώνοντας και τις πρόσφατες καταστροφές που προκλήθηκαν από τα καλοκαιρινά μπουρίνια.
Ένα άλλο σκέλος που θα τεθεί επί τάπητος είναι αυτό των αντιδιαβρωτικών έργων, ώστε οι περιοχές αυτές να θωρακιστούν από πιθανές πλημμύρες που μπορεί να ακολουθήσουν. Κατά πληροφορίες του protothema.gr, τα έργα θα προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, κατά το παράδειγμα του Φενεού πέρυσι, ενώ έχει ήδη ανευρεθεί ιδιώτης ανάδοχος για να στηρίξει τον σχεδιασμό.
Τέλος, αναμένεται να εξαγγελθεί και το λεγόμενο Porto Germeno Pass, στα πρότυπα αντίστοιχων επιδοτούμενων προγραμμάτων τουρισμού μετά από φυσικές καταστροφές, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές.
Στη σημερινή συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση, εν είδη αποτίμησης, αλλά και μηνύματος προς τους πολίτες. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, οι υφυπουργοί Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Περιβάλλοντος Στάθης Σταθόπουλος και Πέτρος Καμπούρης και ο γενικός διευθυντής Δασών Βαγγέλης Γκουντούφας.
Απαντήσεις για τους χειρισμούςΠροοδευτικά η κυβέρνηση θα αρχίσει να δίνει και απαντήσεις για τους επιχειρησιακούς χειρισμούς, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους. Ήδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε χθες τις πληγείσες περιοχές της Βοιωτίας και έθεσε ερωτήματα για την απένταξη έργων Πολιτικής Προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και για την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων όπως το antinero.
Κυβερνητικά στελέχη απαντούν ότι μεγάλο μέρος του δάσους δεν κάηκε και η φωτιά πέρασε έρπουσα από κάτω, ακριβώς επειδή σε πολλά σημεία είχαν γίνει έργα antinero με αντιπυρικές ζώνες και συστηματικούς καθαρισμούς. Και προσθέτουν ότι οι αντιπυρικές ζώνες που διανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν αφορούν την πρόληψη, αλλά την καταστολή του φαινομένου που εξελίσσεται δυναμικά επί του πεδίου.
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