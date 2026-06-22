Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: Το μυστικό στη σχέση μας είναι ότι με σέβεται ως μία δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα
Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: Το μυστικό στη σχέση μας είναι ότι με σέβεται ως μία δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα
Είναι δίπλα μου στα καλά και στα δύσκολα, είναι βράχος, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Το γεγονός πως ο Μιχάλης Κουινέλης τη σέβεται ως δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα θεωρεί η Ήβη Αδάμου πως είναι το μυστικό που κρατάει τη σχέση τους ενωμένη όλα αυτά τα χρόνια.
Η τραγουδίστρια μιλώντας τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή «Happy Day» για τον frontman των Stavento, ανέφερε ακόμη πως είναι δίπλα της στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα και είναι πολύ καλός πατέρας, εκφράζοντας τον θαυμασμό της απέναντί του.
Η Ήβη Αδάμου επισήμανε επιπλέον πως βασικό στοιχείο στη σχέση τους είναι πως υπάρχει καλή επικοινωνία ανάμεσά τους: «Αρχικά νομίζω ότι το μεγαλύτερο μεγαλείο, πιστεύω, ενός άντρα είναι να σέβεται τη γυναίκα του. Να τη σέβεται και να τη σέβεται και ως μια δυναμική γυναίκα, μια ανεξάρτητη γυναίκα. Να μην το φοβάται αυτό το πράγμα. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχει. Φυσικά και μου δίνει χώρο για τις δικές μου φιλοδοξίες και τα όνειρα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εννοείται ότι είμαστε μαμάδες και πολλές φορές και λίγο πιο πίσω τον εαυτό μας θα βάλουμε και προτεραιότητες άλλες θα βάλουμε, οπότε όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί σου σε ό,τι ονειρεύεσαι και θέλεις να κάνεις, θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δίπλα μου στα καλά, στα όμορφα, στα δύσκολα. Είναι βράχος. Είναι ένας υπέροχος πατέρας. Θεωρώ ότι έχουμε αμοιβαία εκτίμηση, αμοιβαίο σεβασμό, θαυμασμό και υπάρχει επικοινωνία», είπε.
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Στην ίδια συνέντευξη, η Ήβη Αδάμου απάντησε και για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με τον Μιχάλη Κουινέλη: «Δεν σκέφτομαι "πού να ξαναμπαίνω τώρα στη διαδικασία" για να κάνω μωρό ξανά, καμία σχέση. Δεν έχω πρόβλημα, το θέμα είναι ότι είμαι λίγο της οργάνωσης και λίγο… Να μου πεις αυτά γίνονται με οργάνωση; Όχι ακριβώς, αλλά είναι δύσκολη η ροή της ζωής μας. Δεν ξέρω αν μπορώ να το υποστηρίξω τη δεδομένη στιγμή. Όλα έχουν το χρόνο και την ώρα τους και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω εστιάσει στο πιο επαγγελματικό κομμάτι, αν και λατρεύω την έννοια της οικογένειας, θέλω να γεμίζει το σπίτι μου», ανέφερε.
Η τραγουδίστρια μιλώντας τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή «Happy Day» για τον frontman των Stavento, ανέφερε ακόμη πως είναι δίπλα της στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα και είναι πολύ καλός πατέρας, εκφράζοντας τον θαυμασμό της απέναντί του.
Η Ήβη Αδάμου επισήμανε επιπλέον πως βασικό στοιχείο στη σχέση τους είναι πως υπάρχει καλή επικοινωνία ανάμεσά τους: «Αρχικά νομίζω ότι το μεγαλύτερο μεγαλείο, πιστεύω, ενός άντρα είναι να σέβεται τη γυναίκα του. Να τη σέβεται και να τη σέβεται και ως μια δυναμική γυναίκα, μια ανεξάρτητη γυναίκα. Να μην το φοβάται αυτό το πράγμα. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχει. Φυσικά και μου δίνει χώρο για τις δικές μου φιλοδοξίες και τα όνειρα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εννοείται ότι είμαστε μαμάδες και πολλές φορές και λίγο πιο πίσω τον εαυτό μας θα βάλουμε και προτεραιότητες άλλες θα βάλουμε, οπότε όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί σου σε ό,τι ονειρεύεσαι και θέλεις να κάνεις, θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δίπλα μου στα καλά, στα όμορφα, στα δύσκολα. Είναι βράχος. Είναι ένας υπέροχος πατέρας. Θεωρώ ότι έχουμε αμοιβαία εκτίμηση, αμοιβαίο σεβασμό, θαυμασμό και υπάρχει επικοινωνία», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η Ήβη Αδάμου απάντησε και για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με τον Μιχάλη Κουινέλη: «Δεν σκέφτομαι "πού να ξαναμπαίνω τώρα στη διαδικασία" για να κάνω μωρό ξανά, καμία σχέση. Δεν έχω πρόβλημα, το θέμα είναι ότι είμαι λίγο της οργάνωσης και λίγο… Να μου πεις αυτά γίνονται με οργάνωση; Όχι ακριβώς, αλλά είναι δύσκολη η ροή της ζωής μας. Δεν ξέρω αν μπορώ να το υποστηρίξω τη δεδομένη στιγμή. Όλα έχουν το χρόνο και την ώρα τους και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω εστιάσει στο πιο επαγγελματικό κομμάτι, αν και λατρεύω την έννοια της οικογένειας, θέλω να γεμίζει το σπίτι μου», ανέφερε.
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