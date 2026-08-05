Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα καπνογόνα σημεία, σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις
Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα καπνογόνα σημεία, σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις
Τέσσερα ελικόπτερα επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας, με το βάρος να πέφτει στην περιοχή Λούμπα - Ψάθα – Επιστρέφουν κάτοικοι για να συνδράμουν, τα επόμενα 24ωρα η καταγραφή των ζημιών
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν καπνογόνα σημεία και τυχόν νέες αναζωπυρώσεις.
Από το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν τις ρίψεις και τέσσερα ελικόπτερα.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Λούμπα προς Ψάθα όπου οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επεμβαίνουν σε κάθε θερμή εστία.
Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς, οι αρχές δεν εφησυχάζουν, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν καπνογόνα σημεία, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επιχειρησιακή ετοιμότητα μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως κάθε κίνδυνος αναζωπύρωσης.
Αρκετοί κάτοικοι μάλιστα έχουν επιστρέψει στην περιοχή προκειμένου να συνδράμουν εθελοντικά στις προσπάθειες των πυροσβεστών.
Αφού τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η φωτιά, αναμένεται να ξεκινήσει και η επίσημη καταγραφή των ζημιών.
Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 4 Αυγούστου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα σε Βοιωτία (Ξηρονομή) 30.966 στρέμματα, ενώ σε Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 113.277 στρέμματα.
Αρμόδιες πηγές της Πυροσβεστικής διευκρίνισαν ότι ο λόγος που δεν κάηκαν τα πεύκα της περιοχής δεν οφείλεται σε κάποιον «μυστηριώδη» ή τυχαίο παράγοντα, αλλά χάρις τις αντιπυρικές ζώνες «Antinero» που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για αντιπυρικές ζώνες πρόληψης, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς, οι οποίες γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν. Το σύστημα «Antinero» είναι το εθνικό πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών και προστασίας των δασών. Βασικός του στόχος είναι η μείωση της καύσιμης ύλης και η ανάσχεση των δασικών πυρκαγιών.
Αυτού του είδους οι ζώνες ανοίχτηκαν το βράδυ της Δευτέρας (3/8) την ώρα που έκαιγε η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Ψάθας και ήταν ο βασικός λόγος που αναχαιτίστηκε το πύρινο μέτωπο. Μηχανήματα έργου και ειδικά μηχανήματα της Πυροσβεστικής άνοιξαν δρόμους μέσα στο δάσος και εμπόδισαν την επέλαση της φωτιάς.
Από το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν τις ρίψεις και τέσσερα ελικόπτερα.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Λούμπα προς Ψάθα όπου οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επεμβαίνουν σε κάθε θερμή εστία.
Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς, οι αρχές δεν εφησυχάζουν, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν καπνογόνα σημεία, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επιχειρησιακή ετοιμότητα μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως κάθε κίνδυνος αναζωπύρωσης.
Αρκετοί κάτοικοι μάλιστα έχουν επιστρέψει στην περιοχή προκειμένου να συνδράμουν εθελοντικά στις προσπάθειες των πυροσβεστών.
Αφού τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η φωτιά, αναμένεται να ξεκινήσει και η επίσημη καταγραφή των ζημιών.
Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 4 Αυγούστου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα σε Βοιωτία (Ξηρονομή) 30.966 στρέμματα, ενώ σε Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 113.277 στρέμματα.
Ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antineroΌπως εξηγεί σε μία ανάρτησή του στο Facebook, ένα μέλος της ομάδας ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ Μάνδρα-Ερυθρές-Βίλια-Οινόη «για έναν μυστήριο λόγο η φωτιά σε μεγάλο τμήμα του δάσους δεν έκαψε τα πεύκα από πάνω και η φωτιά πέρασε μόνο στον υποόροφο του δάσους (τα πεύκα αυτά είναι κάτω πορτοκαλί και πάνω πράσινα οπότε θα συνεχίσουν να κάνουν φωτοσύνθεση και άλλες βιοχημικές λειτουργίες για να παραμείνουν ζωντανά ενώ τα πορτοκαλί θα ξεραθούν)».
Αρμόδιες πηγές της Πυροσβεστικής διευκρίνισαν ότι ο λόγος που δεν κάηκαν τα πεύκα της περιοχής δεν οφείλεται σε κάποιον «μυστηριώδη» ή τυχαίο παράγοντα, αλλά χάρις τις αντιπυρικές ζώνες «Antinero» που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για αντιπυρικές ζώνες πρόληψης, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς, οι οποίες γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν. Το σύστημα «Antinero» είναι το εθνικό πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών και προστασίας των δασών. Βασικός του στόχος είναι η μείωση της καύσιμης ύλης και η ανάσχεση των δασικών πυρκαγιών.
Αυτού του είδους οι ζώνες ανοίχτηκαν το βράδυ της Δευτέρας (3/8) την ώρα που έκαιγε η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Ψάθας και ήταν ο βασικός λόγος που αναχαιτίστηκε το πύρινο μέτωπο. Μηχανήματα έργου και ειδικά μηχανήματα της Πυροσβεστικής άνοιξαν δρόμους μέσα στο δάσος και εμπόδισαν την επέλαση της φωτιάς.
Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στο Πεδίο Βολής Κανδυλιου, όπου μία μπουλντόζα κυριολεκτικά δίπλα στη φωτιά ανοίγει μία ζώνη «Antinero» και αποτρέπει την εξάπλωσή της.
Δείτε φωτογραφίας από τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών «Antinero» στην Ψάθα:
Δείτε φωτογραφίας από τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών «Antinero» στην Ψάθα:
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