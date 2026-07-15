Πρώην σύζυγος Μάρως Κοντού: Όταν άρχισα να παλεύω με καρκίνους ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα





Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον γάμο τους και στην επαφή που συνέχισαν να έχουν και μετά τον χωρισμό τους: « Παρ' ότι έζησα μόνο τρία χρόνια με τη Μάρω, ήταν χρόνια καθοριστικά, υπό την έννοια ότι υπήρξε ένας δυνατός έρωτας, είμαστε φίλοι, σύντροφοι και σε πάρα πολλά σημεία μου στάθηκε στη ζωή μου. Ήταν μία κυρία και ακριβολογώ, επειδή γνώρισα όλα τα παρασκήνια όλου εκείνου του ποιοτικού τότε ελληνικού θεάτρου, η Μάρω και κάθε άλλη επίσης, άφησαν δυνατά ίχνη, αποτυπώματα θεατρικής ποιότητας και πολιτισμού ».



Κλείνοντας , ο Γιώργος Δόξας εξήρε την προσωπικότητα και το ήθος της Μάρως Κοντού , επισημαίνοντας ότι άνθρωποι σαν εκείνη σπανίζουν: « Γυναίκες σαν τη Μάρω Κοντού σπανίζουν δυστυχώς για την πατρίδα μας, γιατί εκτός του ότι ήταν εκπληκτική ηθοποιός, ήταν μία κυρία και η Ελλάδα χρειάζεται κυρίες για να αναβαθμιστεί το κοινωνικό, το επιχειρηματικό και το πολιτικό επίπεδο. Θα τη θυμάμαι με πολλή αγάπη, πόνο και σαν έναν άνθρωπο που πέρασε από τη ζωή μου φευγαλέα μεν, αλλά δυνατά δε. Ο Θεός να την έχει καλά εκεί όπου πάει ».



Η Μάρω Κοντού είχε παντρευτεί με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, και αργότερα με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Η ηθοποιός το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Η μεγάλη πρωταγωνίστρια, που έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, αρχικά είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον «Άγιο Σάββα», όπου άφησε την τελευταία της πνοή.



Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».



Στη στήριξη που δέχτηκε από τη Μάρω Κοντού κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο αναφέρθηκε ο πρώην σύζυγός της, αποκαλύπτοντας πως η σχέση τους παρέμεινε στενή ακόμη και μετά τον χωρισμό τους.Ο Γιώργος Δόξας με τον οποίο η Μάρω Κοντού έζησε σχεδόν για τρία χρόνια, έκανε δηλώσεις το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου στην εκπομπή Action Τώρα, λίγο μετά την είδηση του θανάτου της, σε ηλικία 92 ετών Ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού μίλησε για τη σχέση τους, σχολιάζοντας τόσο τη διαφορά ηλικίας τους και το γεγονός ότι εκείνη ήταν ήδη μια καταξιωμένη πρωταγωνίστρια όταν γνωρίστηκαν, όσο και ότι στάθηκε δίπλα του σε πολλές στιγμές της ζωής του: «Παρότι υπήρχε μία σημαντική διαφορά ηλικίας, η Μάρω ήταν το Νο1 και τότε εγώ ξεκινούσα την επαγγελματική μου δραστηριότητα, μου στάθηκε σαν αγαπημένη, σαν σύντροφος, σαν φίλη και κυρίως σαν μάνα και σε όλα τα δύσκολα γεγονότα που επακολούθησαν στη ζωή μου, ακόμα και την περίοδο του 2016 που άρχισα να παλεύω με καρκίνους, η Μάρω ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα. Η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπική, είναι η απώλεια για την πατρίδα μας, γιατί τέτοιες κυρίες δυστυχώς εκλείπουν από την πατρίδα μας».