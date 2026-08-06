Καστέλλι: «Κλειδώνει» η σύμβαση ύψους €112 εκατ. για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας
Καστέλλι: «Κλειδώνει» η σύμβαση ύψους €112 εκατ. για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας
Αύριο, εκτός απροόπτου, πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης και της κοινοπραξίας Indra Sistemas – ΑΤΕΣΕ
Ένα από τα πλέον κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, καθώς προγραμματίζεται η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αερολιμένα.
Η σύμβαση θα υπογραφεί εκτός απρόοπτου μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης «Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» (ΔΑΗΚ) και της κοινοπραξίας Indra Sistemas S.A. – ΑΤΕΣΕ, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συμβάσεις του έργου, καθώς αφορά τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας, από την έγκαιρη ολοκλήρωση του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιχειρησιακή ετοιμότητα του νέου αερολιμένα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενεργοποίησε σχετική πρόβλεψη της σύμβασης παραχώρησης και ανέθεσε στη ΔΑΗΚ τόσο τη διενέργεια του διαγωνισμού όσο και τον συντονισμό των εργασιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού.
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Η σύμβαση θα υπογραφεί εκτός απρόοπτου μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης «Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» (ΔΑΗΚ) και της κοινοπραξίας Indra Sistemas S.A. – ΑΤΕΣΕ, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συμβάσεις του έργου, καθώς αφορά τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας, από την έγκαιρη ολοκλήρωση του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιχειρησιακή ετοιμότητα του νέου αερολιμένα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενεργοποίησε σχετική πρόβλεψη της σύμβασης παραχώρησης και ανέθεσε στη ΔΑΗΚ τόσο τη διενέργεια του διαγωνισμού όσο και τον συντονισμό των εργασιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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