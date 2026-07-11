Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Ένα ακόμη ακίνητο στη «συλλογή» τους, αγόρασαν διαμέρισμα 12 εκατ. δολαρίων στη Νέα Υόρκη
Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Ένα ακόμη ακίνητο στη «συλλογή» τους, αγόρασαν διαμέρισμα 12 εκατ. δολαρίων στη Νέα Υόρκη
Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών και επαγγελματικών αλλαγών για το διάσημο ζευγάρι
Στην αγορά μιας πολυτελούς κατοικίας στο Γουέστ Βίλατζ του Μανχάταν προχώρησαν ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ, προσθέτοντας ένα ακόμη ακίνητο στην κατοχή τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal η αγορά άγγιξε τα 12 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί το πρώτο σπίτι του ζευγαριού στη Νέα Υόρκη.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών και επαγγελματικών αλλαγών για το διάσημο ζευγάρι. Η Χέιλι Μπίμπερ προχώρησε πρόσφατα στην πώληση-μαμούθ της εταιρείας καλλυντικών «Rhode», μια συμφωνία που αποτιμάται στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ ο σούπερ σταρ της ποπ μετά την κυκλοφορία του έβδομου άλμπουμ του με τίτλο «Swag II» επέστρεψε στη σκηνή του Φεστιβάλ Coachella μετά από τέσσερα χρόνια ως ένας από τους επικεφαλής της διοργάνωσης.
Η κατοικία βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό 15οροφο κτίριο το οποίο ολοκληρώθηκε το 2017 και φέρει την υπογραφή του φημισμένου αρχιτεκτονικού γραφείου Herzog & de Meuron. Με θέα τον ποταμό Χάντσον, το εντυπωσιακό συγκρότημα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των αστέρων πρώτης γραμμής που αναζητούν ιδιωτικότητα, χάρη στην 24ωρη φύλαξη, τη στεγασμένη είσοδο και τον χώρο στάθμευσης που προσφέρει. Οι ένοικοι έχουν πρόσβαση σε εσωτερική πισίνα 21 μέτρων, σπα και παιδότοπο. Μεταξύ των διάσημων ιδιοκτητών του είναι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μάικλ Ρούμπιν.
Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, η κατοικία επιφάνειας περίπου 260 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και ισάριθμα μπάνια. Ένα από τα υπνοδωμάτια έχει διαμορφωθεί σε παιδικό δωμάτιο, με έναν προσαρμοσμένο τοίχο-μαυροπίνακα, για τον γιο τους, Τζακ Μπλουζ.
Στην κατοχή τους περιλαμβάνονται επίσης μια έπαυλη αξίας περίπου 25,8 εκατομμυρίων δολαρίων στο προάστιο Μπέβερλι Παρκ του Λος Άντζελες, η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία τους, ένα ακίνητο αξίας 16,6 εκατομμυρίων δολαρίων στην πόλη Λα Κουίντα, στην Καλιφόρνια, καθώς και ένα υπερπολυτελές καταφύγιο στην ιδιαίτερη πατρίδα του Τζάστιν, το Οντάριο του Καναδά, όπου πέρασαν ένα μεγάλο μέρος της πανδημίας.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών και επαγγελματικών αλλαγών για το διάσημο ζευγάρι. Η Χέιλι Μπίμπερ προχώρησε πρόσφατα στην πώληση-μαμούθ της εταιρείας καλλυντικών «Rhode», μια συμφωνία που αποτιμάται στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ ο σούπερ σταρ της ποπ μετά την κυκλοφορία του έβδομου άλμπουμ του με τίτλο «Swag II» επέστρεψε στη σκηνή του Φεστιβάλ Coachella μετά από τέσσερα χρόνια ως ένας από τους επικεφαλής της διοργάνωσης.
Η κατοικία βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό 15οροφο κτίριο το οποίο ολοκληρώθηκε το 2017 και φέρει την υπογραφή του φημισμένου αρχιτεκτονικού γραφείου Herzog & de Meuron. Με θέα τον ποταμό Χάντσον, το εντυπωσιακό συγκρότημα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των αστέρων πρώτης γραμμής που αναζητούν ιδιωτικότητα, χάρη στην 24ωρη φύλαξη, τη στεγασμένη είσοδο και τον χώρο στάθμευσης που προσφέρει. Οι ένοικοι έχουν πρόσβαση σε εσωτερική πισίνα 21 μέτρων, σπα και παιδότοπο. Μεταξύ των διάσημων ιδιοκτητών του είναι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μάικλ Ρούμπιν.
Justin and Hailey Bieber buy West Village condo for $12Mhttps://t.co/IB75WlM1n9 pic.twitter.com/q0xNfXyUDK— 6sqft (@6sqft) July 9, 2026
Στην κατοχή τους περιλαμβάνονται επίσης μια έπαυλη αξίας περίπου 25,8 εκατομμυρίων δολαρίων στο προάστιο Μπέβερλι Παρκ του Λος Άντζελες, η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία τους, ένα ακίνητο αξίας 16,6 εκατομμυρίων δολαρίων στην πόλη Λα Κουίντα, στην Καλιφόρνια, καθώς και ένα υπερπολυτελές καταφύγιο στην ιδιαίτερη πατρίδα του Τζάστιν, το Οντάριο του Καναδά, όπου πέρασαν ένα μεγάλο μέρος της πανδημίας.
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