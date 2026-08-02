Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
Η ηθοποιός συνεχίζει τις διακοπές της με την κόρη της στα Δωδεκάνησα
Μετά την Τήνο και τους Παξούς, η Ζέτα Δούκα ταξίδεψε με την κόρη της στην Κάσο.
Με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός θέλησε να δείξει στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή τους στο νησί των Δωδεκανήσων.
Η Ζέτα Δούκα πόζαρε σε σημεία που επισκέφτηκε, έκανε βουτιές με την κόρη της και πέρασε χρόνο στα σοκάκια της Κάσου. Πέρα το οπτικό υλικό που μοιράστηκε όμως, η ηθοποιός έδωσε και ορισμένες πληροφορίες σχετικές με το νησί που την εξέπληξαν.
Το φωτογραφικό άλμπουμ της Ζέτας Δούκα
Με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός θέλησε να δείξει στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή τους στο νησί των Δωδεκανήσων.
Η Ζέτα Δούκα πόζαρε σε σημεία που επισκέφτηκε, έκανε βουτιές με την κόρη της και πέρασε χρόνο στα σοκάκια της Κάσου. Πέρα το οπτικό υλικό που μοιράστηκε όμως, η ηθοποιός έδωσε και ορισμένες πληροφορίες σχετικές με το νησί που την εξέπληξαν.
Το φωτογραφικό άλμπουμ της Ζέτας Δούκα
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