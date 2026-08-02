Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
GALA
Ζέτα Δούκα Κάσος

Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο

Η ηθοποιός συνεχίζει τις διακοπές της με την κόρη της στα Δωδεκάνησα

Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά την Τήνο και τους Παξούς, η Ζέτα Δούκα ταξίδεψε με την κόρη της στην Κάσο.

Με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός θέλησε να δείξει στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή τους στο νησί των Δωδεκανήσων.

Η Ζέτα Δούκα πόζαρε σε σημεία που επισκέφτηκε, έκανε βουτιές με την κόρη της και πέρασε χρόνο στα σοκάκια της Κάσου. Πέρα το οπτικό υλικό που μοιράστηκε όμως, η ηθοποιός έδωσε και ορισμένες πληροφορίες σχετικές με το νησί που την εξέπληξαν.

Το φωτογραφικό άλμπουμ της Ζέτας Δούκα


Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
Κλείσιμο
Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
Ζέτα Δούκα: Μετά την Τήνο και τους Παξούς ταξίδεψε στην Κάσο
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης