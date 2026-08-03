ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας: Κλειστή η Ολυμπία Οδός στο ρεύμα προς Πύργο

Ο Χάρι Στάιλς έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μεξικό, δείτε βίντεο
GALA
Χάρις Στάιλς Συναυλία Πτώση

Ο Χάρι Στάιλς έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μεξικό, δείτε βίντεο

Ο τραγουδιστής έχασε την ισορροπία του μπροστά σε χιλιάδες θεατές, όμως σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε το πρόγραμμά του

Ο Χάρι Στάιλς έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Μία απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Χάρι Στάιλς στο Μεξικό, όταν γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.

Βίντεο που κατέγραψαν θεατές το Σάββατο 1η Αυγούστου και κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον καλλιτέχνη να περπατά στη σκηνή και να αλληλεπιδρά με το κοινό, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος, προκαλώντας την έκπληξη του κόσμου.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιγή στο στάδιο, όμως ο Στάιλς αντέδρασε με χιούμορ. Παρέμεινε ξαπλωμένος στο πάτωμα, χαμογέλασε, συνέχισε να τραγουδά τους στίχους του κομματιού που ερμήνευε και στη συνέχεια σηκώθηκε, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

Δείτε βίντεο


@valee.sancheezz

Ay amor ven yo te sobo !! @HSHQ #harrystyles #harrystylesmexico #mexicocity #kissallthetimediscooccasionally

♬ sonido original - valentina 💋
Κλείσιμο

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η σκηνή ήταν ιδιαίτερα ολισθηρή, καθώς πριν από τη συναυλία είχε σημειωθεί έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση στην περιοχή, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην πτώση του τραγουδιστή.

Παρά το απρόοπτο, η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά, με τον Χάρι Στάιλς να ολοκληρώνει το πρόγραμμά του χωρίς άλλα απρόοπτα.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης