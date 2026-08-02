Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε εικόνες από τη δεξίωση του γάμου της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε εικόνες από τη δεξίωση του γάμου της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν τον Μάιο στη Μεσσηνία
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμαλία Κωστοπούλου.
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, ενώ είχε προηγηθεί ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού στην Αμερική.
Mε την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η Αμαλία Κωστοπούλου έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τη δεξίωση που ακολούθησε. Οι δυο τους απαθανατίζονται, ενώ κόβουν τη γαμήλια τούρτα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα φαίνονται να χορεύουν μπροστά στους 350 καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, ενώ είχε προηγηθεί ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού στην Αμερική.
Mε την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η Αμαλία Κωστοπούλου έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τη δεξίωση που ακολούθησε. Οι δυο τους απαθανατίζονται, ενώ κόβουν τη γαμήλια τούρτα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα φαίνονται να χορεύουν μπροστά στους 350 καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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