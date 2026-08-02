Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε εικόνες από τη δεξίωση του γάμου της με τον Τζέικ Μέντγουελ
GALA
Αμαλία Κωστοπούλου Τζέικ Μέντγουελ Γάμος

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε εικόνες από τη δεξίωση του γάμου της με τον Τζέικ Μέντγουελ

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν τον Μάιο στη Μεσσηνία

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε εικόνες από τη δεξίωση του γάμου της με τον Τζέικ Μέντγουελ
31 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμαλία Κωστοπούλου

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, ενώ είχε προηγηθεί ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού στην Αμερική.

Mε την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η Αμαλία Κωστοπούλου έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τη δεξίωση που ακολούθησε. Οι δυο τους απαθανατίζονται, ενώ κόβουν τη γαμήλια τούρτα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα φαίνονται να χορεύουν μπροστά στους 350 καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

31 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης