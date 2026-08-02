Ζέτα Μακρυπούλια: Η έκπληξη από τον θίασο της «Ειρήνης» για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια της παράστασης

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς