Τα «φαντάσματα» του Δούναβη: Βυθισμένα πλοία των ναζί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έρχονται στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, φωτογραφίες

Reuters: Τα πλοία εμφανίστηκαν στο κομμάτι του Δούναβη που διασχίζει το Πράχοβο, πόλη της Σερβίας, ενώ φέρεται να τα βύθισαν οι ίδιοι οι Γερμανοί, για να μην πέσει στα χέρια των Σοβιετικών