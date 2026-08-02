Τα «φαντάσματα» του Δούναβη: Βυθισμένα πλοία των ναζί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έρχονται στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Δούναβης Ναζί Πλοία Ξηρασία

Τα «φαντάσματα» του Δούναβη: Βυθισμένα πλοία των ναζί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έρχονται στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, φωτογραφίες

Reuters: Τα πλοία εμφανίστηκαν στο κομμάτι του Δούναβη που διασχίζει το Πράχοβο, πόλη της Σερβίας, ενώ φέρεται να τα βύθισαν οι ίδιοι οι Γερμανοί, για να μην πέσει στα χέρια των Σοβιετικών

Τα «φαντάσματα» του Δούναβη: Βυθισμένα πλοία των ναζί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έρχονται στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, φωτογραφίες
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Σε ιστορικά χαμηλά έχει φτάσει η στάθμη των νερών του Δούναβη λόγω της ξηρασίας που επικρατεί και στα Βαλκάνια με αποτέλεσμα να εμφανιστούν πλοία του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Reuters τα πλοία εμφανίστηκαν στο κομμάτι του Δούναβη που διέρχεται από το Πράχοβο, μια πολη της Σερβίας, ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτά είναι πολύ πιθανό να έχουν στο εσωτερικό τους μη χρησιμοποιημένα πυρομαχικά από τις ημέρες του Μεγάλου Πολέμου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα συγκεκριμένα πλοία φέρεται να το βύθισαν οι ίδιοι οι Ναζί για να μην πέσει στα χέρια του - τότε  - Σοβιετικού στρατού, κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσής του.

Δείτε φωτογραφίες

Τα «φαντάσματα» του Δούναβη: Βυθισμένα πλοία των ναζί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έρχονται στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, φωτογραφίες
Τα «φαντάσματα» του Δούναβη: Βυθισμένα πλοία των ναζί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έρχονται στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, φωτογραφίες
Τα «φαντάσματα» του Δούναβη: Βυθισμένα πλοία των ναζί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έρχονται στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, φωτογραφίες
Τα «φαντάσματα» του Δούναβη: Βυθισμένα πλοία των ναζί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έρχονται στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, φωτογραφίες
Τα «φαντάσματα» του Δούναβη: Βυθισμένα πλοία των ναζί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έρχονται στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, φωτογραφίες
20 ΣΧΟΛΙΑ

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