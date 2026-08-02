Το τραγούδι «Rein Me In» κατέρριψε ιστορικό ρεκόρ επτά δεκαετιών στα βρετανικά charts

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Το τραγούδι «τηςκαι τουκατέρριψε το ρεκόρ που καταγράφηκε τη δεκαετία του 1950 για το single με τη μεγαλύτερη παραμονή στο νούμερο ένα του chart του Ηνωμένου Βασιλείου.Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, έγραψε ιστορία αφού βρέθηκε για 19 εβδομάδες στην κορυφή (όχι συνεχόμενα), σύμφωνα με την επίσημη εταιρεία των Chart.Έτσι, ξεπέρασε τη μπαλάντα «I Believe» του Φρανκ Λέιν, που κατείχε τον τίτλο του τραγουδιού με τη μεγαλύτερη παραμονή στο νούμερο στο chart εδώ και 73 χρόνια. Το «I Believe» ήταν επί 18 εβδομάδες στην κορυφή του chart το 1953.Ο βραβευμένος μουσικός Σαμ Φέντερ, στον οποίο απονεμήθηκε βραβείο για την κατάρριψη του ρεκόρ δήλωσε: «Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πολύ την Ολίβια Ντιν και τους θαυμαστές που έκαναν αυτό το τραγούδι τόσο μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι καταρρίψαμε το ρεκόρ του Ηνωμένου Βασιλείου!»Ο Φέντερ έγραψε το «Rein Me In» για το άλμπουμ του «People Watching», το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2025.Φωτογραφία: Shutterstock