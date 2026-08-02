Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Τα φιλιά και οι αγκαλιές τους εν πλω στη Μαγιόρκα
Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Τα φιλιά και οι αγκαλιές τους εν πλω στη Μαγιόρκα
Η σταρ του Χόλιγουντ και ο υπνοθεραπευτής πέρασαν στιγμές χαλάρωσης σε γιοτ μαζί με φίλους τους
Τις διακοπές με τον σύντροφό της απολαμβάνει η Τζένιφερ Άνιστον στη Μαγιόρκα. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τη σταρ του Χόλιγουντ και τον υπνοθεραπευτή Τζιμ Κέρτις και απαθανάτισε τα φιλιά και τις αγκαλιές τους εν πλω.
Το ζευγάρι απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης πάνω σε γιοτ, έχοντας στο πλευρό του φίλους του. Μεταξύ αυτών ο Τζέισον Μπέιτμαν, συμπρωταγωνιστής της Άνιστον στις ταινίες «Horrible Bosses».
Η ηθοποιός εθεάθη, φορώντας καφέ μπικίνι και λευκό σορτς, ενώ αντάλλασσε παθιασμένα φιλιά με τον Τζιμ Κέρτις. Εκείνη δεν έμεινε μόνο στο κατάστρωμα, αλλά βγήκε και στη θάλασσα, κάνοντας πετάλι σε καγιάκ στα καταγάλανα νερά.
Δείτε φωτογραφίες
Η Άνιστον και ο Κέρτις πυροδότησαν φήμες για ειδύλλιο τον περασμένο Ιούλιο, όταν φωτογραφίες τους έδειχναν ιδιαίτερα κοντά πάνω σε γιοτ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μαζί με τον Τζέισον Μπέιτμαν, τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα, και την Έιμι Σούμερ. Λίγο αργότερα, πηγές επιβεβαίωσαν τη σχέση στο PEOPLE, με έναν άνθρωπο από το περιβάλλον τους να δηλώνει: «Βγαίνουν χαλαρά και περνούν καλά». Άλλη πηγή ανέφερε ότι το ζευγάρι «έβγαινε εδώ και μερικούς μήνες» εκείνη την περίοδο.
«Τους σύστησε ένας φίλος και ξεκίνησαν ως φίλοι», αποκάλυψε η πηγή, χαρακτηρίζοντας την ηθοποιό «προσγειωμένη, ολοκληρωμένη και πολύ ευτυχισμένη» με τον νέο της σύντροφο. «Η Τζεν είχε διαβάσει το βιβλίο του και γνώριζε τη δουλειά του. Ασχολείται πολύ με την αυτοβελτίωση και το wellness. Βγαίνουν, αλλά παραμένει χαλαρό».
Η Τζένιφερ Άνιστον επισημοποίησε τη σχέση τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους στο Instagram τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ μερικές εβδομάδες αργότερα ακολούθησε η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση.
Το ζευγάρι απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης πάνω σε γιοτ, έχοντας στο πλευρό του φίλους του. Μεταξύ αυτών ο Τζέισον Μπέιτμαν, συμπρωταγωνιστής της Άνιστον στις ταινίες «Horrible Bosses».
Η ηθοποιός εθεάθη, φορώντας καφέ μπικίνι και λευκό σορτς, ενώ αντάλλασσε παθιασμένα φιλιά με τον Τζιμ Κέρτις. Εκείνη δεν έμεινε μόνο στο κατάστρωμα, αλλά βγήκε και στη θάλασσα, κάνοντας πετάλι σε καγιάκ στα καταγάλανα νερά.
Δείτε φωτογραφίες
Jennifer Aniston Flaunts Bikini Bod, Locks Lips with Boyfriend on Yacht https://t.co/25rx297xjc— TMZ (@TMZ) August 1, 2026
Bikini-clad Jennifer Aniston, 57, kisses hypnotist boyfriend Jim Curtis as they enjoy a romantic getaway aboard a luxury yacht in Spain https://t.co/WsW8H4DMU0— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 1, 2026
«Τους σύστησε ένας φίλος και ξεκίνησαν ως φίλοι», αποκάλυψε η πηγή, χαρακτηρίζοντας την ηθοποιό «προσγειωμένη, ολοκληρωμένη και πολύ ευτυχισμένη» με τον νέο της σύντροφο. «Η Τζεν είχε διαβάσει το βιβλίο του και γνώριζε τη δουλειά του. Ασχολείται πολύ με την αυτοβελτίωση και το wellness. Βγαίνουν, αλλά παραμένει χαλαρό».
Η Τζένιφερ Άνιστον επισημοποίησε τη σχέση τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους στο Instagram τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ μερικές εβδομάδες αργότερα ακολούθησε η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση.
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