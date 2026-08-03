Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Έγκλημα που θυμίζει Adolescence στη Μαλαισία: 14χρονος σκότωσε 16χρονη συμμαθήτριά του στις τουαλέτες του σχολείου τους
Έγκλημα που θυμίζει Adolescence στη Μαλαισία: 14χρονος σκότωσε 16χρονη συμμαθήτριά του στις τουαλέτες του σχολείου τους
Η 16χρονη Γιαπ Σινγκ Σουέν βρέθηκε νεκρή τον περασμένο Οκτώβριο έχοντας δεχθεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι - Θεωρείται ότι ανήλικος κατηγορούμενος επηρεάστηκε από τα social media
Για τη δολοφονία μιας 16χρονης συμμαθήτριάς του δικάζεται σήμερα και για τις επόμενες 8 ημέρες ένας ανήλικος στη Μαλαισία ο οποίος ήταν 14 ετών όταν διέπραξε το έγκλημα στις τουαλέτες του σχολείου στα προάστια της Κουάλα Λουμπούρ στο οποίο φοιτούσε με το θύμα.
Η 16χρονη Γιαπ Σινγκ Σουέν βρέθηκε νεκρή τον περασμένο Οκτώβριο έχοντας δεχθεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.
Όταν ο 14χρονος, τότε, συνελήφθη, στην κατοχή βρέθηκε ένα σημείωμα με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν πως θεωρείται πιθανό ο ανήλικος να επηρεάστηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως σημειώνει το BBC, για αρκετούς η υπόθεση θυμίζει τη σειρά του Netflix «Adolescence», έχοντας πυροδοτήσει τη συζήτηση για τις αρνητικές επιπτώσεις των social media στα παιδιά, ιδιαίτερα όσον αφορά την έκθεσή τους στη λεγόμενη «manosphere» και την κουλτούρα των «incels».
Αν κριθεί ένοχος, ο ανήλικος δεν κινδυνεύει με την ποινή του θανάτου, λόγω της ηλικίας του, ωστόσο μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη από 30 έως 40 έτη, ενώ η νομοθεσία προβλέπει και τη δυνατότητα επιβολής σωματικής τιμωρίας με μαστίγωση - σημειώνεται ότι στη Μαλαισία, το όριο ποινικής ευθύνης είναι τα 10 έτη.
Στο δικαστήριο αναμένεται να καταθέσουν 11 μάρτυρες, ανάμεσά τους και παιδιά ηλικίας 13 έως 17 ετών, καθώς ο ανήλικος κατηγορούμενος κρίθηκε ικανός να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστών.
Η 16χρονη Γιαπ Σινγκ Σουέν βρέθηκε νεκρή τον περασμένο Οκτώβριο έχοντας δεχθεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.
Όταν ο 14χρονος, τότε, συνελήφθη, στην κατοχή βρέθηκε ένα σημείωμα με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν πως θεωρείται πιθανό ο ανήλικος να επηρεάστηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
A teenage boy in Malaysia is on trial for allegedly killing a female schoolmate, in a high-profile case that has sparked debate about the effects of social media on children. Read more: https://t.co/h9RbIRFmKC pic.twitter.com/d5nAuehdNk— BBC News (World) (@BBCWorld) August 3, 2026
Όπως σημειώνει το BBC, για αρκετούς η υπόθεση θυμίζει τη σειρά του Netflix «Adolescence», έχοντας πυροδοτήσει τη συζήτηση για τις αρνητικές επιπτώσεις των social media στα παιδιά, ιδιαίτερα όσον αφορά την έκθεσή τους στη λεγόμενη «manosphere» και την κουλτούρα των «incels».
Αν κριθεί ένοχος, ο ανήλικος δεν κινδυνεύει με την ποινή του θανάτου, λόγω της ηλικίας του, ωστόσο μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη από 30 έως 40 έτη, ενώ η νομοθεσία προβλέπει και τη δυνατότητα επιβολής σωματικής τιμωρίας με μαστίγωση - σημειώνεται ότι στη Μαλαισία, το όριο ποινικής ευθύνης είναι τα 10 έτη.
Στο δικαστήριο αναμένεται να καταθέσουν 11 μάρτυρες, ανάμεσά τους και παιδιά ηλικίας 13 έως 17 ετών, καθώς ο ανήλικος κατηγορούμενος κρίθηκε ικανός να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστών.
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