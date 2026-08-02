Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον ενός έτους γιο της στην αγκαλιά της
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφίζεται με τον ενός έτους γιο της στην αγκαλιά της
Οι πρώτες μέρες του Αυγούστου, σχολίασε η αθλητικογράφος στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της
Τις διακοπές της με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον γιο τους απολαμβάνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
Η αθλητικογράφος έδειξε εικόνες από τις στιγμές που περνά με την οικογένειά της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει εκείνη που τη δείχνει να κρατά στην αγκαλιά της το ενός έτους παιδί της, ενώ βρίσκονται στην παραλία. Σε άλλη φωτογραφία απαθανατίζεται με τον γιο τους ο Γρηγόρης Μόργκαν, φορώντας στολή του σέρφινγκ. «Οι πρώτες μέρες του Αυγούστου», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η αθλητικογράφος έδειξε εικόνες από τις στιγμές που περνά με την οικογένειά της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει εκείνη που τη δείχνει να κρατά στην αγκαλιά της το ενός έτους παιδί της, ενώ βρίσκονται στην παραλία. Σε άλλη φωτογραφία απαθανατίζεται με τον γιο τους ο Γρηγόρης Μόργκαν, φορώντας στολή του σέρφινγκ. «Οι πρώτες μέρες του Αυγούστου», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.
Δείτε τις φωτογραφίες
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