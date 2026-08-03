«Ζητείται Ελπίς»... για την Ελπίδα: Η Καρυστιανού διέγραψε τον Αυγερινό, εκείνος της απάντησε με Σαμαράκη, το κόμμα φυλλοροεί και πέφτει στα γκάλοπ
«Ζητείται Ελπίς»... για την Ελπίδα: Η Καρυστιανού διέγραψε τον Αυγερινό, εκείνος της απάντησε με Σαμαράκη, το κόμμα φυλλοροεί και πέφτει στα γκάλοπ
Μια… ωραία ατμόσφαιρα στο κόμμα Καρυστιανού, καθώς μετά τη δημοσκοπική ελεύθερη πτώση, ήρθαν οι καταγγελίες Αυγερινού για «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες» να συμπληρώσουν την εικόνα - Ακολούθησε η διαγραφή του, αλλά και η απάντησή του, με αιχμές για εγωμανία
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Σε αχαρτογράφητα νερά πλέει το κόμμα Καρυστιανού καθώς, δύο μήνες μετά από την ίδρυσή του, βρίσκεται σε… ελεύθερη πτώση στα γκάλοπ και καταγράφει αναταράξεις από τα διαδοχικά κύματα αποχωρήσεων στελεχών λόγω των έντονων διαφωνιών με τα κεντρικά της Ελπίδας αλλά και διαγραφών.
Οι αρχικές αισιόδοξες προβλέψεις των υποστηρικτών της Ελπίδας υποχωρούν μπροστά στη νέα συνθήκη, ωστόσο στενοί συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού υποστηρίζουν ότι το κόμμα, ξεπερνώντας τις «παιδικές ασθένειες», συνεχίζει να μεγαλώνει και να δυναμώνει στήνοντας οργανώσεις στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Την ίδια ώρα βέβαια λειτουργεί μόνο το εννεαμελές Πολιτικό Συμβούλιο, από το οποίο ένα μέλος του, ο Θανάσης Αυγερινός, βρέθηκε εκτός, μετά την «παραίτησή» του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και τις ολιγοήμερες διακοπές που ανακοίνωσε ότι ξεκινά. Ο γνωστός δημοσιογράφος είχε από την πρώτη στιγμή κομβικό ρόλο δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού, ωστόσο δεν απέφυγε αποχωρώντας από τη θέση του επικεφαλής Επικοινωνίας να εξαπολύσει με δήλωσή του βαρύτατες κατηγορίες για τη λειτουργία της Ελπίδας.
Εκανε λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες» των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία της Αιόλου και με μια οργισμένη ανάρτηση υποστήριξε ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονόησε, οδήγησε στην κατάργηση του αρχικού γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο τιμόνι της Επικοινωνίας. Ο ίδιος δεν διευκρινίζει τις προθέσεις του όσον αφορά την εξέλιξη της σχέσης του με το κόμμα Καρυστιανού εφεξής - το μόνο που γνωστοποίησε προς τους πολιτικούς του φίλους είναι ότι αναχωρεί για ολιγοήμερες διακοπές.
Η κυρία Καρυστιανού προχώρησε στη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού με ορολογία... παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι έθεσε εαυτόν εκτός κινήματος. Του καταλόγισε «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» που αναδεικνύουν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου».
Η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού
«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.
Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».
Με τη σειρά του, ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με μια ανάρτηση που συνοδεύεται, συμβολικά, από το εξώφυλλο του περίφημου βιβλίου «Ζητείται Ελπίς», του Αντώνη Σαμαράκη, και τη λεζάντα «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι».
Παράλληλα, άφησε αιχμές σε βάρος της για εγωμανία, καθώς έγραψε συγκεκριμένα: «...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι... ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες...».
Για την εξέλιξη της διαγραφής Αυγερινού είχε προϊδεάσει η κυρία Καρυστιανού με συνέντευξή της στο Creta tv, όπου είχε αφήσει βαριά υπονοούμενα σε βάρος του. Είχε δηλώσει αιφνιδιασμένη από την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και είχε προσθέσει; «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει - γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική - είναι καλύτερο να αποχωρούν από αυτό, αλλιώς το κρατάνε πίσω».
Μάλιστα, άφηνε να εννοηθεί ότι ο κ. Αυγερινός αναζητούσε συμμαχίες με άλλους. «Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό» σημείωνε. Καταλήγοντας, η κυρία Καρυστιανού είχε στρέψει ανοιχτά τα βέλη της κατά του Θανάση Αυγερινού: «Το θέμα είναι πώς θα φύγουν και εκεί δείχνει και στοιχείο χαρακτήρα αλλά και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα».
Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου χωρίς όμως να παραιτηθεί από το κόμμα. Ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει ότι «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» και πως πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου εντός του κινήματος, την σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Η ανάρτηση Αυγερινού ήρθε την επόμενη μέρα, ενώ τη φωτογραφία με το βανάκι των διακοπών του ανέβασαν στη συνέχεια και άλλοι της Ελπίδας από διάφορες περιοχές, δείχνοντας ότι ακολουθούν τον ίδιο δρόμο.
Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είχε επιλέξει αρχικά να μην απαντήσει σε άμεσο χρόνο στις κατηγορίες Αυγερινού, κάτι που έκανε και όταν αποχωρούσαν έναν μήνα πριν, αφήνοντας σοβαρές αιχμές εναντίον της, στελέχη από την Κρήτη. Αυτό που έκανε ήταν να επιχειρήσει με άλλη ομάδα συνεργατών να συγκροτήσει νέο πυρήνα υποστηρικτών στην Κρήτη. Τελικά έκανε δεκτές τις εισηγήσεις και προχώρησε στην διαγραφή του Θ. Αυγερινού. Διαψεύδει πάντως τις αιτιάσεις του μέχρι πρότινος στενού συνεργάτη της: «Δεν υπάρχει παράλληλο Γραφείο Τύπου» και «όλα τα θέματα, λάθη αστοχίες, καθυστερήσεις και νέα πλάνα, συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, το βράδυ της Τρίτης, στην οποία συμμετείχε και ο Θανάσης Αυγερινός» λέει σε συνομιλητές της.
Κάποιοι επιμένουν ότι εκεί ακούστηκαν οι ενστάσεις για τη λειτουργία του κόμματος και η Μαρία Καρυστιανού άναψε το πράσινο φως για την επιτάχυνση των ρυθμών με στόχο τη δυναμική επανεκκίνηση με την ενίσχυση και του επικοινωνιακού επιτελείου σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το σίγουρο είναι ότι τα στελέχη που δίνουν τηλεοπτικές μάχες για την ανάδειξη των μηνυμάτων της Ελπίδας δεν ξεπερνούν τα δάχτυλα του ενός χεριού, ενώ οι προγραμματικές θέσεις παραμένουν ακόμη στους «τίτλους», αφού η επεξεργασία τους συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς και με το άλλοθι ότι θα παρουσιαστούν συνολικά στη ΔΕΘ. Η Μαρία Γρατσία θεωρείται η εξ απορρήτων της επικεφαλής, ενώ ρόλο και λόγο στην Αιόλου διατηρούν οι κύριοι Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Κυριάκος Παναγόπουλος, Χρήστος Παπασιδέρης, Γιώργος Δρόσος, Γιάννης Χατζηαντωνίου, Μιχάλης Χριστοδουλάκης και η κυρία Μαρία Ιωαννίδου. Βασικός «παίκτης» στο επιτελείο είναι επίσης ο Νίκος Γαλανός, ο οποίος έχει κυρίως την ευθύνη της οργάνωσης της προεκλογικής εκστρατείας.
Στόχος της κυρίας Καρυστιανού είναι να εστιάσει στην απευθείας επικοινωνία με τους πολίτες. Περιόδευσε προχθές στη Λάρισα, συνάντησε τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δημήτρη Κουρέτα, καθώς και μέλη του κόμματος σε αίθουσα της περιφέρειας. Το κλίμα που αποκόμισε ήταν, σύμφωνα με συνεργάτες της, κάτι παραπάνω από θετικό στη Θεσσαλία, όπου βέβαια έχει αρκετούς πυρήνες υποστηρικτών, κυρίως από τον αγροτικό κόσμο. Σαφώς πολύ καλύτερη εικόνα έχει δημιουργήσει στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το επιτελείο της διαπιστώνει διαβάζοντας τα ευρήματα των γκάλοπ ιδιαίτερη αντοχή παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό στο προεκλογικό περιβάλλον. Δυνατά χαρτιά φαίνεται ότι αποκτά στην Κρήτη, όπου βρέθηκε στο Ηράκλειο την Παρασκευή και την Πελοπόννησο (παρότι βλέπουν να εξελίσσεται ένα σκληρό μπρα ντε φερ με το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά), ενώ εντοπίζει τα αδύναμα σημεία της στη νησιωτική χώρα και σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
Οι αρχικές αισιόδοξες προβλέψεις των υποστηρικτών της Ελπίδας υποχωρούν μπροστά στη νέα συνθήκη, ωστόσο στενοί συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού υποστηρίζουν ότι το κόμμα, ξεπερνώντας τις «παιδικές ασθένειες», συνεχίζει να μεγαλώνει και να δυναμώνει στήνοντας οργανώσεις στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Την ίδια ώρα βέβαια λειτουργεί μόνο το εννεαμελές Πολιτικό Συμβούλιο, από το οποίο ένα μέλος του, ο Θανάσης Αυγερινός, βρέθηκε εκτός, μετά την «παραίτησή» του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και τις ολιγοήμερες διακοπές που ανακοίνωσε ότι ξεκινά. Ο γνωστός δημοσιογράφος είχε από την πρώτη στιγμή κομβικό ρόλο δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού, ωστόσο δεν απέφυγε αποχωρώντας από τη θέση του επικεφαλής Επικοινωνίας να εξαπολύσει με δήλωσή του βαρύτατες κατηγορίες για τη λειτουργία της Ελπίδας.
Εκανε λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες» των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία της Αιόλου και με μια οργισμένη ανάρτηση υποστήριξε ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονόησε, οδήγησε στην κατάργηση του αρχικού γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο τιμόνι της Επικοινωνίας. Ο ίδιος δεν διευκρινίζει τις προθέσεις του όσον αφορά την εξέλιξη της σχέσης του με το κόμμα Καρυστιανού εφεξής - το μόνο που γνωστοποίησε προς τους πολιτικούς του φίλους είναι ότι αναχωρεί για ολιγοήμερες διακοπές.
Η διαγραφή ΑυγερινούΣτα γραφεία της Αιόλου δεν κάνουν διακοπές, αφού προσπαθούν να θέσουν τις δυνάμεις τους σε διάταξη μάχης, ώστε η Ελπίδα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εντός του φθινοπώρου. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου υπό την κυρία Καρυστιανού για να ληφθούν αποφάσεις σχετικές με τη λειτουργία του κόμματος και το νέο οργανόγραμμα. Στη δέσμη των νέων μέτρων λέγεται ότι συμπεριλαμβάνεται η απόφαση γύρω από τη συγκρότηση νέου Γραφείου Τύπου και την αντικατάσταση του Θανάση Αυγερινού.
Η κυρία Καρυστιανού προχώρησε στη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού με ορολογία... παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι έθεσε εαυτόν εκτός κινήματος. Του καταλόγισε «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» που αναδεικνύουν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου».
Η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού
«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.
Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».
Με τη σειρά του, ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με μια ανάρτηση που συνοδεύεται, συμβολικά, από το εξώφυλλο του περίφημου βιβλίου «Ζητείται Ελπίς», του Αντώνη Σαμαράκη, και τη λεζάντα «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι».
Παράλληλα, άφησε αιχμές σε βάρος της για εγωμανία, καθώς έγραψε συγκεκριμένα: «...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι... ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες...».
...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι...— Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 2, 2026
ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες... pic.twitter.com/jYnCrQOmzC
Για την εξέλιξη της διαγραφής Αυγερινού είχε προϊδεάσει η κυρία Καρυστιανού με συνέντευξή της στο Creta tv, όπου είχε αφήσει βαριά υπονοούμενα σε βάρος του. Είχε δηλώσει αιφνιδιασμένη από την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και είχε προσθέσει; «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει - γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική - είναι καλύτερο να αποχωρούν από αυτό, αλλιώς το κρατάνε πίσω».
Μάλιστα, άφηνε να εννοηθεί ότι ο κ. Αυγερινός αναζητούσε συμμαχίες με άλλους. «Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό» σημείωνε. Καταλήγοντας, η κυρία Καρυστιανού είχε στρέψει ανοιχτά τα βέλη της κατά του Θανάση Αυγερινού: «Το θέμα είναι πώς θα φύγουν και εκεί δείχνει και στοιχείο χαρακτήρα αλλά και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα».
Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου χωρίς όμως να παραιτηθεί από το κόμμα. Ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει ότι «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» και πως πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου εντός του κινήματος, την σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Η ανάρτηση Αυγερινού ήρθε την επόμενη μέρα, ενώ τη φωτογραφία με το βανάκι των διακοπών του ανέβασαν στη συνέχεια και άλλοι της Ελπίδας από διάφορες περιοχές, δείχνοντας ότι ακολουθούν τον ίδιο δρόμο.
Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είχε επιλέξει αρχικά να μην απαντήσει σε άμεσο χρόνο στις κατηγορίες Αυγερινού, κάτι που έκανε και όταν αποχωρούσαν έναν μήνα πριν, αφήνοντας σοβαρές αιχμές εναντίον της, στελέχη από την Κρήτη. Αυτό που έκανε ήταν να επιχειρήσει με άλλη ομάδα συνεργατών να συγκροτήσει νέο πυρήνα υποστηρικτών στην Κρήτη. Τελικά έκανε δεκτές τις εισηγήσεις και προχώρησε στην διαγραφή του Θ. Αυγερινού. Διαψεύδει πάντως τις αιτιάσεις του μέχρι πρότινος στενού συνεργάτη της: «Δεν υπάρχει παράλληλο Γραφείο Τύπου» και «όλα τα θέματα, λάθη αστοχίες, καθυστερήσεις και νέα πλάνα, συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, το βράδυ της Τρίτης, στην οποία συμμετείχε και ο Θανάσης Αυγερινός» λέει σε συνομιλητές της.
Κάποιοι επιμένουν ότι εκεί ακούστηκαν οι ενστάσεις για τη λειτουργία του κόμματος και η Μαρία Καρυστιανού άναψε το πράσινο φως για την επιτάχυνση των ρυθμών με στόχο τη δυναμική επανεκκίνηση με την ενίσχυση και του επικοινωνιακού επιτελείου σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το σίγουρο είναι ότι τα στελέχη που δίνουν τηλεοπτικές μάχες για την ανάδειξη των μηνυμάτων της Ελπίδας δεν ξεπερνούν τα δάχτυλα του ενός χεριού, ενώ οι προγραμματικές θέσεις παραμένουν ακόμη στους «τίτλους», αφού η επεξεργασία τους συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς και με το άλλοθι ότι θα παρουσιαστούν συνολικά στη ΔΕΘ. Η Μαρία Γρατσία θεωρείται η εξ απορρήτων της επικεφαλής, ενώ ρόλο και λόγο στην Αιόλου διατηρούν οι κύριοι Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Κυριάκος Παναγόπουλος, Χρήστος Παπασιδέρης, Γιώργος Δρόσος, Γιάννης Χατζηαντωνίου, Μιχάλης Χριστοδουλάκης και η κυρία Μαρία Ιωαννίδου. Βασικός «παίκτης» στο επιτελείο είναι επίσης ο Νίκος Γαλανός, ο οποίος έχει κυρίως την ευθύνη της οργάνωσης της προεκλογικής εκστρατείας.
Οργανωτική δομήΟσοι διατηρούν την ελπίδα της άμεσης αναδιάταξης δυνάμεων του κόμματος μετά και τις αποχωρήσεις δηλώνουν στους συνομιλητές τους ότι μέσα στον Αύγουστο το κόμμα θα αποκτήσει την τελική οργανωτική δομή ανά εκλογική περιφέρεια και θα μοιραστούν ρόλοι σε κάθε οργάνωση. Οσοι αποχώρησαν, όπως ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος στα Τέμπη και στέλεχος του κόμματος από την Κρήτη, θεωρούν ότι σύντομα το εγχείρημα Καρυστιανού θα βρεθεί σε αδιέξοδο. «Οσο κι αν προσπαθείς να συντηρήσεις μια τεχνητή εικόνα, όταν επιτρέπεις σε “παράλληλα γραφεία” και σκιώδεις “συμβουλάτορες” των διαδρόμων να κινούν τα νήματα, η σύγκρουση με την πραγματικότητα είναι απλά θέμα χρόνου», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Κοκοτσάκης, ο οποίος με αφορμή την παραίτηση Αυγερινού τάσσεται στο πλευρό του, βάλλει ανοιχτά εναντίον της ηγεσίας θυμίζοντας την υπόθεση του ακινήτου και χρεώνει στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία ιντριγκαδόρικες πρακτικές, αλλεπάλληλες γκάφες και κακή λειτουργία.
Στόχος της κυρίας Καρυστιανού είναι να εστιάσει στην απευθείας επικοινωνία με τους πολίτες. Περιόδευσε προχθές στη Λάρισα, συνάντησε τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δημήτρη Κουρέτα, καθώς και μέλη του κόμματος σε αίθουσα της περιφέρειας. Το κλίμα που αποκόμισε ήταν, σύμφωνα με συνεργάτες της, κάτι παραπάνω από θετικό στη Θεσσαλία, όπου βέβαια έχει αρκετούς πυρήνες υποστηρικτών, κυρίως από τον αγροτικό κόσμο. Σαφώς πολύ καλύτερη εικόνα έχει δημιουργήσει στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το επιτελείο της διαπιστώνει διαβάζοντας τα ευρήματα των γκάλοπ ιδιαίτερη αντοχή παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό στο προεκλογικό περιβάλλον. Δυνατά χαρτιά φαίνεται ότι αποκτά στην Κρήτη, όπου βρέθηκε στο Ηράκλειο την Παρασκευή και την Πελοπόννησο (παρότι βλέπουν να εξελίσσεται ένα σκληρό μπρα ντε φερ με το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά), ενώ εντοπίζει τα αδύναμα σημεία της στη νησιωτική χώρα και σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
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