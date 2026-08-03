«Ζητείται Ελπίς»... για την Ελπίδα: Η Καρυστιανού διέγραψε τον Αυγερινό, εκείνος της απάντησε με Σαμαράκη, το κόμμα φυλλοροεί και πέφτει στα γκάλοπ

Η διαγραφή Αυγερινού

«διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» που αναδεικνύουν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου».

Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».











Με τη σειρά του,



Παράλληλα, άφησε αιχμές σε βάρος της για εγωμανία, καθώς έγραψε συγκεκριμένα: «...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι... ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες...».



Με τη σειρά του, ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με μια ανάρτηση που συνοδεύεται, συμβολικά, από το εξώφυλλο του περίφημου βιβλίου «Ζητείται Ελπίς», του Αντώνη Σαμαράκη, και τη λεζάντα «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι».Παράλληλα, άφησε αιχμές σε βάρος της για εγωμανία, καθώς έγραψε συγκεκριμένα: «...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι... ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες...».

...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι...

ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες... pic.twitter.com/jYnCrQOmzC — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 2, 2026



Για την εξέλιξη της διαγραφής Αυγερινού είχε

με συνέντευξή της στο Creta tv, όπου είχε αφήσει βαριά υπονοούμενα σε βάρος του. Είχε δηλώσει αιφνιδιασμένη από την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και είχε προσθέσει; «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει - γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική - είναι καλύτερο να αποχωρούν από αυτό, αλλιώς το κρατάνε πίσω».



Μάλιστα, άφηνε να εννοηθεί ότι ο κ. Αυγερινός αναζητούσε συμμαχίες με άλλους. «Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό» σημείωνε. Καταλήγοντας, η κυρία Καρυστιανού είχε στρέψει ανοιχτά τα βέλη της κατά του Θανάση Αυγερινού: «Το θέμα είναι πώς θα φύγουν και εκεί δείχνει και στοιχείο χαρακτήρα αλλά και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα».

Υπενθυμίζεται ότι ο

από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου χωρίς όμως να παραιτηθεί από το κόμμα. Ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει ότι «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» και πως πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου εντός του κινήματος, την σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Η ανάρτηση Αυγερινού ήρθε την επόμενη μέρα, ενώ τη φωτογραφία με το βανάκι των διακοπών του ανέβασαν στη συνέχεια και άλλοι της Ελπίδας από διάφορες περιοχές, δείχνοντας ότι ακολουθούν τον ίδιο δρόμο.



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