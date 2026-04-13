Τζάστιν Μπίμπερ: Η αφιέρωση που έκανε στη σύζυγο του Χέιλι και στον γιο τους στη σκηνή του Coachella
Η Χέιλι Μπίμπερ ήταν εκεί μαζί με την Κάιλι Τζένερ και η κάμερα έδειξε αμέσως την αντίδρασή της
Στη σκηνή επέστρεψε ο Τζάστιν Μπίμπερ, τραγουδώντας στο Coachella 2026 και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του έκανε μία αφιέρωση στη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ, και στον γιο τους, Τζακ Μπλου.
Το Σάββατο 11 Απριλίου, ο τραγουδιστής την ώρα που ερμήνευε το κομμάτι «Everything Hallelujah» που κυκλοφόρησε το 2025, απευθυνόμενος στην οικογένειά του είπε: «Χέιλι μωρό μου, αλληλούια, Τζακ αλληλούια».
Η Χέιλι Μπίμπερ βρισκόταν εκεί, μαζί με την Κάιλι Τζένερ, και μόλις άκουσε την αφιέρωση χαμογέλασε συγκινημένη.
Ο Τζάστιν Μπίμπερ, στο φεστιβάλ, παρουσίασε ένα σετ που συνδύαζε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με νέο υλικό, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την επιστροφή του στη μουσική σκηνή. Η εμφάνισή του εντάσσεται στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης του Coachella και είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί και το δεύτερο Σαββατοκύριακο, στις 18 Απριλίου.
Σύμφωνα με πηγή του US Weekly, η σύζυγός του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να ανέβει στη σκηνή του φεστιβάλ. «Τον ενθάρρυνε και στάθηκε στο πλευρό του, υπενθυμίζοντάς του ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο καλλιτέχνης αισθάνεται πλέον πιο σίγουρος και έχει τον έλεγχο της καριέρας του, ενώ βλέπει το Coachella ως την ιδανική ευκαιρία να μοιραστεί τη νέα του μουσική με το κοινό.
