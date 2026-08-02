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Πέθανε ο Χάρης Κατσαρός: Η πολυτάραχη ζωή του πρώην αστυνομικού της Ομάδας Ζ που συγκλόνισε με την ιστορία του
Πέθανε ο Χάρης Κατσαρός: Η πολυτάραχη ζωή του πρώην αστυνομικού της Ομάδας Ζ που συγκλόνισε με την ιστορία του
Έφυγε από ανακοπή καρδιάς ο άνθρωπος που συγκλόνισε με την εξομολόγησή του στο ΘΕΜΑ UNCUT, μιλώντας για την πτώση, τη φυλακή και την προσπάθεια να ξαναχτίσει τη ζωή του
Ένας άνθρωπος με μια ζωή γεμάτη ακραίες ανατροπές, που γνώρισε όσο λίγοι τόσο την άλλη όσο και τη σκοτεινή πλευρά του νόμου, δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο Χάρης Κατσαρός, ο πρώην αστυνομικός της Ομάδας Ζ που έγινε γνωστός για την πολυτάραχη διαδρομή του από την ΕΛ.ΑΣ. στην παρανομία και στη συνέχεια στη δημόσια εξομολόγηση και την προσωπική του λύτρωση, άφησε την τελευταία του πνοή χθες το μεσημέρι από ανακοπή καρδιάς, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους τον γνώρισαν.
Η ιστορία του έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την αποκαλυπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο ΘΕΜΑ UNCUT, όπου για πρώτη φορά αφηγήθηκε με ειλικρίνεια όλη τη διαδρομή της ζωής του. Μίλησε χωρίς περιστροφές για τα χρόνια που υπηρέτησε στην ιστορική Ομάδα Ζ, για τις αποφάσεις που τον οδήγησαν στην παρανομία, για τις ληστείες, τις φυλακές, αλλά και για τη δύσκολη προσπάθεια να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή. Τα τελευταία χρόνια είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη σύζυγό του, Ρούλα, και στα παιδιά του, ενώ μέσα από τη σημαντική παρουσία που είχε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούσε να περάσει ένα διαφορετικό μήνυμα στους νέους, αποτρέποντάς τους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της παρανομίας που ο ίδιος είχε πληρώσει ακριβά.
Ο Χάρης Κατσαρός υπηρέτησε επί σειρά ετών στην Ομάδα Ζ, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις κατά της εγκληματικότητας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Ωστόσο, μια σειρά από προσωπικές επιλογές και γεγονότα τον οδήγησαν εκτός Σώματος και στη συνέχεια στον κόσμο της παρανομίας, μια πορεία που έμελλε να αλλάξει οριστικά τη ζωή του. Ο ίδιος δεν επιχείρησε ποτέ να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Αντίθετα, μιλούσε ανοιχτά για τα λάθη που έκανε, τις συνέπειες που αντιμετώπισε και τα δύσκολα χρόνια που πέρασε στη φυλακή. Θεωρούσε ότι η δημόσια εξομολόγησή του μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή για όσους πίστευαν ότι ο εύκολος δρόμος του εγκλήματος οδηγεί στην επιτυχία.
Τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει εντελώς τρόπο ζωής. Επέλεξε να βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του, να κρατά χαμηλούς τόνους και να αξιοποιεί τη δημοφιλία που απέκτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μεταφέρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους νέους: ότι η παρανομία δεν οδηγεί ποτέ σε ένα καλύτερο μέλλον, αλλά μόνο σε αδιέξοδα, απώλειες και μεταμέλεια. Ο θάνατός του κλείνει το τελευταίο κεφάλαιο μιας ζωής που γνώρισε την αναγνώριση, την πτώση και, τελικά, την προσπάθεια για εξιλέωση.
Η ιστορία του έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την αποκαλυπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο ΘΕΜΑ UNCUT, όπου για πρώτη φορά αφηγήθηκε με ειλικρίνεια όλη τη διαδρομή της ζωής του. Μίλησε χωρίς περιστροφές για τα χρόνια που υπηρέτησε στην ιστορική Ομάδα Ζ, για τις αποφάσεις που τον οδήγησαν στην παρανομία, για τις ληστείες, τις φυλακές, αλλά και για τη δύσκολη προσπάθεια να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή. Τα τελευταία χρόνια είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη σύζυγό του, Ρούλα, και στα παιδιά του, ενώ μέσα από τη σημαντική παρουσία που είχε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούσε να περάσει ένα διαφορετικό μήνυμα στους νέους, αποτρέποντάς τους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της παρανομίας που ο ίδιος είχε πληρώσει ακριβά.
Ο Χάρης Κατσαρός υπηρέτησε επί σειρά ετών στην Ομάδα Ζ, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις κατά της εγκληματικότητας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Ωστόσο, μια σειρά από προσωπικές επιλογές και γεγονότα τον οδήγησαν εκτός Σώματος και στη συνέχεια στον κόσμο της παρανομίας, μια πορεία που έμελλε να αλλάξει οριστικά τη ζωή του. Ο ίδιος δεν επιχείρησε ποτέ να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Αντίθετα, μιλούσε ανοιχτά για τα λάθη που έκανε, τις συνέπειες που αντιμετώπισε και τα δύσκολα χρόνια που πέρασε στη φυλακή. Θεωρούσε ότι η δημόσια εξομολόγησή του μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή για όσους πίστευαν ότι ο εύκολος δρόμος του εγκλήματος οδηγεί στην επιτυχία.
Τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει εντελώς τρόπο ζωής. Επέλεξε να βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του, να κρατά χαμηλούς τόνους και να αξιοποιεί τη δημοφιλία που απέκτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μεταφέρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους νέους: ότι η παρανομία δεν οδηγεί ποτέ σε ένα καλύτερο μέλλον, αλλά μόνο σε αδιέξοδα, απώλειες και μεταμέλεια. Ο θάνατός του κλείνει το τελευταίο κεφάλαιο μιας ζωής που γνώρισε την αναγνώριση, την πτώση και, τελικά, την προσπάθεια για εξιλέωση.
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