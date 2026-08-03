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Η Evangelia φόρεσε κόκκινο μπικίνι και ετοιμάζεται για τις συναυλίες της, δείτε φωτογραφίες
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Evangelia Μπικίνι Instagram Τραγουδίστρια

Η Evangelia φόρεσε κόκκινο μπικίνι και ετοιμάζεται για τις συναυλίες της, δείτε φωτογραφίες

«Καλό μήνα» ευχήθηκε η τραγουδίστρια στους followers της στο Instagram

Η Evangelia φόρεσε κόκκινο μπικίνι και ετοιμάζεται για τις συναυλίες της, δείτε φωτογραφίες
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Ο Αύγουστος είναι για τους περισσότερους ο μήνας της ξεκούρασης και της επαναφόρτισης των «μπαταριών» από μια απαιτητική σεζόν.

Για την Evangelia, ωστόσο, είναι μήνας προετοιμασίας για τις συναυλίες που ξεκινά το επόμενο διάστημα.

Η τραγουδίστρια φόρεσε, λοιπόν, το κόκκινο μπικίνι της και πήγε στην παραλία, έκανε τις βόλτες της, χουζούρεψε με τον σκύλο της όπως φαίνεται στο άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram.

Η Evangelia φόρεσε κόκκινο μπικίνι και ετοιμάζεται για τις συναυλίες της, δείτε φωτογραφίες
Η Evangelia φόρεσε κόκκινο μπικίνι και ετοιμάζεται για τις συναυλίες της, δείτε φωτογραφίες
Η Evangelia φόρεσε κόκκινο μπικίνι και ετοιμάζεται για τις συναυλίες της, δείτε φωτογραφίες


«Καλό μήνααα (can’t believe tour starts next month?!» μτφ. δεν το πιστεύω ότι τον επόμενο μήνα ξεκινά η περιοδεία) έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της η Evangelia με τα σχόλια να είναι αποθεωτικά για την ίδια.

10 ΣΧΟΛΙΑ

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