Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Η Evangelia φόρεσε κόκκινο μπικίνι και ετοιμάζεται για τις συναυλίες της, δείτε φωτογραφίες
Η Evangelia φόρεσε κόκκινο μπικίνι και ετοιμάζεται για τις συναυλίες της, δείτε φωτογραφίες
«Καλό μήνα» ευχήθηκε η τραγουδίστρια στους followers της στο Instagram
Ο Αύγουστος είναι για τους περισσότερους ο μήνας της ξεκούρασης και της επαναφόρτισης των «μπαταριών» από μια απαιτητική σεζόν.
Για την Evangelia, ωστόσο, είναι μήνας προετοιμασίας για τις συναυλίες που ξεκινά το επόμενο διάστημα.
Η τραγουδίστρια φόρεσε, λοιπόν, το κόκκινο μπικίνι της και πήγε στην παραλία, έκανε τις βόλτες της, χουζούρεψε με τον σκύλο της όπως φαίνεται στο άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram.
«Καλό μήνααα (can’t believe tour starts next month?!» μτφ. δεν το πιστεύω ότι τον επόμενο μήνα ξεκινά η περιοδεία) έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της η Evangelia με τα σχόλια να είναι αποθεωτικά για την ίδια.
Για την Evangelia, ωστόσο, είναι μήνας προετοιμασίας για τις συναυλίες που ξεκινά το επόμενο διάστημα.
Η τραγουδίστρια φόρεσε, λοιπόν, το κόκκινο μπικίνι της και πήγε στην παραλία, έκανε τις βόλτες της, χουζούρεψε με τον σκύλο της όπως φαίνεται στο άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram.
«Καλό μήνααα (can’t believe tour starts next month?!» μτφ. δεν το πιστεύω ότι τον επόμενο μήνα ξεκινά η περιοδεία) έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της η Evangelia με τα σχόλια να είναι αποθεωτικά για την ίδια.
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