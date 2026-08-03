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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που έκλεψε το κουτί με τα φιλοδωρήματα από κατάστημα
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Εύοσμος Θεσσαλονίκη Φιλοδώρημα Tip

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που έκλεψε το κουτί με τα φιλοδωρήματα από κατάστημα

Δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον 35χρονο ενώ ο συνεργός του κατάφερε και διέφυγε

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που έκλεψε το κουτί με τα φιλοδωρήματα από κατάστημα
Φανή Χαρίση
Ενας 35χρονος στη Θεσσαλονίκη χτες το απόγευμα μαζί με έναν συνεργό του μπήκε σε κατάστημα ψιλικών στον Εύοσμο προκειμένου να κλέψουν.

Τα δύο άτομα αφού κατάφεραν να απασχολήσουν τον υπάλληλο που εργαζόταν στο κατάστημα άρπαξαν το κουτί με τα φιλοδωρήματα που αφήνουν οι πελάτες για τους υπαλλήλους και τράπηκαν σε φυγή.

Τελικώς, δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον 35χρονο ενώ ο συνεργός του κατάφερε και διέφυγε.
Φανή Χαρίση

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