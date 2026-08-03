Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που έκλεψε το κουτί με τα φιλοδωρήματα από κατάστημα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που έκλεψε το κουτί με τα φιλοδωρήματα από κατάστημα
Δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον 35χρονο ενώ ο συνεργός του κατάφερε και διέφυγε
Ενας 35χρονος στη Θεσσαλονίκη χτες το απόγευμα μαζί με έναν συνεργό του μπήκε σε κατάστημα ψιλικών στον Εύοσμο προκειμένου να κλέψουν.
Τα δύο άτομα αφού κατάφεραν να απασχολήσουν τον υπάλληλο που εργαζόταν στο κατάστημα άρπαξαν το κουτί με τα φιλοδωρήματα που αφήνουν οι πελάτες για τους υπαλλήλους και τράπηκαν σε φυγή.
Τελικώς, δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον 35χρονο ενώ ο συνεργός του κατάφερε και διέφυγε.
Τα δύο άτομα αφού κατάφεραν να απασχολήσουν τον υπάλληλο που εργαζόταν στο κατάστημα άρπαξαν το κουτί με τα φιλοδωρήματα που αφήνουν οι πελάτες για τους υπαλλήλους και τράπηκαν σε φυγή.
Τελικώς, δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον 35χρονο ενώ ο συνεργός του κατάφερε και διέφυγε.
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