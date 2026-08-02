Οι πρώτες δηλώσεις του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό: Πήγε στράφι το αίμα που έχυσα
Οι πρώτες δηλώσεις του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό: Πήγε στράφι το αίμα που έχυσα
Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν, τόνισε ο ηθοποιός
Σε δηλώσεις προχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς μετά την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά που μαίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Ο ηθοποιός τόνισε ότι το οίκημα ήταν προϊόν πολυετούς προσωπικού μόχθου και θυσιών.
Η απώλεια αυτή, όπως εξήγησε, δεν είναι μόνο υλική. Αντιθέτως, επηρεάζει την ψυχική και τη σωματική του κατάσταση. Τέλος, ανέφερε ότι στην ίδια θέση με εκείνον βρίσκονται εκατοντάδες πολίτες, αφού το σπίτι του είναι ένα από τα 200 που κάηκαν στην περιοχή.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση», την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Τάσος Χαλκιάς είπε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου ό,τι αποκτούν το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου».
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του
Η απώλεια αυτή, όπως εξήγησε, δεν είναι μόνο υλική. Αντιθέτως, επηρεάζει την ψυχική και τη σωματική του κατάσταση. Τέλος, ανέφερε ότι στην ίδια θέση με εκείνον βρίσκονται εκατοντάδες πολίτες, αφού το σπίτι του είναι ένα από τα 200 που κάηκαν στην περιοχή.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση», την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Τάσος Χαλκιάς είπε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου ό,τι αποκτούν το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου».
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του
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