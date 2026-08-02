Οι πρώτες δηλώσεις του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό: Πήγε στράφι το αίμα που έχυσα
GALA
Τάσος Χαλκιάς Πόρτο Γερμενό Φωτιά Πυρκαγιά

Οι πρώτες δηλώσεις του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό: Πήγε στράφι το αίμα που έχυσα

Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν, τόνισε ο ηθοποιός

Οι πρώτες δηλώσεις του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό: Πήγε στράφι το αίμα που έχυσα
426 ΣΧΟΛΙΑ
Σε δηλώσεις προχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς μετά την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά που μαίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Ο ηθοποιός τόνισε ότι το οίκημα ήταν προϊόν πολυετούς προσωπικού μόχθου και θυσιών.

Η απώλεια αυτή, όπως εξήγησε, δεν είναι μόνο υλική. Αντιθέτως, επηρεάζει την ψυχική και τη σωματική του κατάσταση. Τέλος, ανέφερε ότι στην ίδια θέση με εκείνον βρίσκονται εκατοντάδες πολίτες, αφού το σπίτι του είναι ένα από τα 200 που κάηκαν στην περιοχή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση», την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Τάσος Χαλκιάς είπε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου ό,τι αποκτούν το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του

426 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης