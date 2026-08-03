Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Το άλμπουμ της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα από τον μήνα του μέλιτος στην Πολυνησία: Το σαλάχι, οι καρχαρίες και η... γοργόνα
Το άλμπουμ της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα από τον μήνα του μέλιτος στην Πολυνησία: Το σαλάχι, οι καρχαρίες και η... γοργόνα
«Μόνο εμείς, ο ωκεανός και ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε» έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στη λεζάντα του άλμπουμ
Τη Γαλλική Πολυνησία επέλεξαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα για τον μήνα του μέλιτος μετά τον λαμπερό γάμο τους στην Πάρο τον περασμένο μήνα.
«Μόνο εμείς, ο ωκεανός και ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα του άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram.
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Ιταλός σύζυγός της απόλαυσαν μοναδικές στιγμές στο Moorea όπου κατέλυσαν για τον μήνα του μέλιτος.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η στενή επαφή με ένα σαλάχι, το κολύμπι ανάμεσα στους καρχαρίες, τα καταγάλανα νερά αλλά και μια φωτογραφία της ηθοποιού ως... γοργόνα.
«Honeymoon state of mind» έγραψε το ζευγάρι στην «αφίσα» για τον μήνα του μέλιτός του.
«Μόνο εμείς, ο ωκεανός και ένα όνειρο που καταφέραμε να ζήσουμε» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα του άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram.
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Ιταλός σύζυγός της απόλαυσαν μοναδικές στιγμές στο Moorea όπου κατέλυσαν για τον μήνα του μέλιτος.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η στενή επαφή με ένα σαλάχι, το κολύμπι ανάμεσα στους καρχαρίες, τα καταγάλανα νερά αλλά και μια φωτογραφία της ηθοποιού ως... γοργόνα.
«Honeymoon state of mind» έγραψε το ζευγάρι στην «αφίσα» για τον μήνα του μέλιτός του.
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