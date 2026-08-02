Νικ Κέιβ και Κάιλι Μινόγκ βρέθηκαν στην ίδια σκηνή και τραγούδησαν το «Where the Wild Roses Grow»
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Νικ Κέιβ Κάιλι Μινόγκ Τραγούδι

Νικ Κέιβ και Κάιλι Μινόγκ βρέθηκαν στην ίδια σκηνή και τραγούδησαν το «Where the Wild Roses Grow»

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη συναυλία του συγκροτήματος του Κέιβ, των Bad Seeds, στο Μπράιτον της Αγγλίας

Νικ Κέιβ και Κάιλι Μινόγκ βρέθηκαν στην ίδια σκηνή και τραγούδησαν το «Where the Wild Roses Grow»
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Στην ίδια σκηνή βρέθηκαν ξανά η Κάιλι Μινόγκ και ο Νικ Κέιβ. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη συναυλία του συγκροτήματός του, των Bad Seeds, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, στο Μπράιτον της Αγγλίας και ερμήνευσαν μαζί το ντουέτο «Where the Wild Roses Grow» που κυκλοφόρησε πριν από 31 χρόνια, το 1995.

Η Μινόγκ ανέβηκε στη σκηνή περίπου στα μισά του προγράμματος των Bad Seeds για τη σκοτεινή μπαλάντα. Οι δυο τους είχαν τραγουδήσει ξανά το συγκεκριμένο κομμάτι το 2019, όταν ο Κέιβ είχε αιφνιδιάσει το κοινό κατά την εμφάνιση της Μινόγκ στο Glastonbury.

Δείτε βίντεο

Nick Cave and the Bad Seeds – Where the Wild Roses Grow (with Kylie Minogue) live in Brighton 2026

Μετά τη συναυλία, η Μινόγκ προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram. Αφού δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες, η ποπ σταρ έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα: «Θα είμαι για πάντα το Άγριο Ρόδο σου, Νικ Κέιβ. Ήταν μεγάλη χαρά που βρέθηκα μαζί σου στη σκηνή για το “Where the Wild Roses Grow”. Ευχαριστώ τους Bad Seeds που ήταν τόσο υπέροχοι. Υπέροχο κοινό, υπέροχη βραδιά».

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