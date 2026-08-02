Σταύρος Φλώρος: Η βόλτα στο Μοναστηράκι με πρώην παίκτες του Survivor, δείτε βίντεο
Σταύρος Φλώρος: Η βόλτα στο Μοναστηράκι με πρώην παίκτες του Survivor, δείτε βίντεο
Μετά τη συνάντησή του με τον Μάνο Μαλλιαρό, βρέθηκε και με άλλους συμπαίκτες του από το ριάλιτι επιβίωσης
Αφού συνάντησε τον Μάνο Μαλλιαρό μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, έπειτα από ατύχημα στο Survivor, και την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Σταύρος Φλώρος βρέθηκε και με άλλους παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης.
Ο Σταύρος Φλώρος έκανε μια βόλτα στο Μοναστηράκι μαζί με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη και τη Βασιλική Μουντή. Στο βίντεο, εκείνος φαίνεται να κάθεται στο αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ ο συμπαίκτης του τον βοηθά. Από την άλλη, η Βασιλική Μουντή καταγράφει τη στιγμή με το κινητό της, με τους τρεις τους να μη σταματούν να χαμογελούν.
Ακολουθεί το βίντεο
Ο Σταύρος Φλώρος έκανε μια βόλτα στο Μοναστηράκι μαζί με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη και τη Βασιλική Μουντή. Στο βίντεο, εκείνος φαίνεται να κάθεται στο αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ ο συμπαίκτης του τον βοηθά. Από την άλλη, η Βασιλική Μουντή καταγράφει τη στιγμή με το κινητό της, με τους τρεις τους να μη σταματούν να χαμογελούν.
Ακολουθεί το βίντεο
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