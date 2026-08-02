Σταύρος Φλώρος: Η βόλτα στο Μοναστηράκι με πρώην παίκτες του Survivor, δείτε βίντεο
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Σταύρος Φλώρος Survivor

Σταύρος Φλώρος: Η βόλτα στο Μοναστηράκι με πρώην παίκτες του Survivor, δείτε βίντεο

Μετά τη συνάντησή του με τον Μάνο Μαλλιαρό, βρέθηκε και με άλλους συμπαίκτες του από το ριάλιτι επιβίωσης

Σταύρος Φλώρος: Η βόλτα στο Μοναστηράκι με πρώην παίκτες του Survivor, δείτε βίντεο
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Αφού συνάντησε τον Μάνο Μαλλιαρό μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, έπειτα από ατύχημα στο Survivor, και την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Σταύρος Φλώρος βρέθηκε και με άλλους παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης.

Ο Σταύρος Φλώρος έκανε μια βόλτα στο Μοναστηράκι μαζί με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη και τη Βασιλική Μουντή. Στο βίντεο, εκείνος φαίνεται να κάθεται στο αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ ο συμπαίκτης του τον βοηθά. Από την άλλη, η Βασιλική Μουντή καταγράφει τη στιγμή με το κινητό της, με τους τρεις τους να μη σταματούν να χαμογελούν.

Ακολουθεί το βίντεο 

@stavrosflorosss

Night out #stavrosflo #tiktok #foryoupage #sasagapwww #stavraras

♬ πρωτότυπος ήχος - stavrosflo
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