Ο θάνατός σου, η ζωή μου... το μεγάλο ξεκατίνιασμα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ





Στο φόντο της αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία ο αγώνας επικράτησης των δύο αντιπάλων γίνεται διμέτωπος, αλλά στη μάχη της Κεντροαριστεράς, Τσίπρας και Ανδρουλάκης εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν πλέον κατεδαφίζοντας κάθε γέφυρα συνεννόησης για την επόμενη μέρα και επιτρέποντας τις μεταξύ τους «εχθροπραξίες» ακόμη και σε καθημερινή βάση. Τα τελευταία 24ωρα ο «πόλεμος» ανάμεσα στα δύο κόμματα που παλεύουν για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά εξελίσσεται με αμείωτη ένταση, ενώ ξεκίνησε, με αφορμή την επίθεση της ΕΛΑΣ προς το ΠΑΣΟΚ για τα «δανεικά κι αγύριστα», στην οποία απάντησε ακαριαία η Χαριλάου Τρικούπη ζητώντας από το κόμμα Τσίπρα να «αποκαλύψει» την πηγή χρηματοδότησης της «ακριβής καμπάνιας».







Τα χρέη Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι προκλήθηκε, γι’ αυτό απάντησε με το ίδιο εχθρικό νόμισμα στην ΕΛΑΣ και στην προσπάθειά της να «μονοπωλήσει το ηθικό πλεονέκτημα» απευθυνόμενη στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Το κόμμα Τσίπρα δεν κάνει βήμα πίσω, συνεχίζει να «πυροβολεί» ταυτόχρονα Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας ότι τα χρέη τους έκαναν άλμα το 2025 (φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ. ευρώ) και κραδαίνοντας την κατηγορία προς την κυβέρνηση και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες».



Το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα κατάφερε μέσα στους δύο μήνες από την ίδρυσή της να αποκαθηλώσει το ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση και να πλασάρεται έτσι ως η μόνη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Ν.Δ. και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκαλεί αναμφίβολα νευρική κρίση στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά δεν απομακρύνει οριστικά από το στρατηγείο του πρώην πρωθυπουργού την έντονη ανησυχία για την εξέλιξη των πραγμάτων και των ποσοστών στη συνθήκη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου. Μπορεί οι προβλέψεις των δημοσκόπων να λένε ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ θα μπουν με τα ίδια «κυβικά» στα γκάλοπ του Σεπτεμβρίου, ωστόσο ένα πιθανό ψαλίδισμα της μεταξύ τους διαφοράς στην επόμενη φάση δεν μπορεί να αποκλειστεί, ειδικά όταν ο Αλέξης Τσίπρας αρχίσει να απαντά στο δίλημμα περί της ένταξης ή μη στο νέο κόμμα των πρώην υπουργών της κυβέρνησής του.







Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε για να παίξει εκ νέου κυβερνητικό ρόλο ανεβάζοντας προηγουμένως τις μετοχές του με όρους επικράτησης στο κεντροαριστερό κοινό που θέλει «πολιτική αλλαγή» και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει να διεκδικεί τη «νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά», ενώ βλέπει το κόμμα του να καταγράφει πλέον σημαντικές απώλειες και προς τη Ν.Δ. και προς την ΕΛΑΣ. Κινούνται ως εκ τούτου σε ένα άκρως ανταγωνιστικό, πολιτικό και προεκλογικό περιβάλλον, όπου το παιχνίδι θα κριθεί κυρίως από την ικανότητα του ενός και του άλλου κόμματος να προσελκύσει τα πιο «απαιτητικά» εκλογικά κοινά.



Εμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει την εχθρική στάση της ΕΛΑΣ, με την επιστροφή του Τσίπρα στην εποχή που ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. το χτυπούσαν για τα τραπεζικά του δάνεια, στην επιχείρηση διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με το αριστερόστροφο κοινό. Και είναι το ίδιο κοινό που από τον Σεπτέμβριο θα προσπαθήσει να διεκδικήσει με δυναμικότερο τρόπο και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα ηγεσία.



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Στέλεχος της ΕΛΑΣ επαναλαμβάνει την άποψη ότι τόσο η Ν.Δ. όσο και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να κουνούν το δάχτυλο αφήνοντας υπονοούμενα για τη χρηματοδότηση της Αμαλίας, όταν «ανήκουν στις τράπεζες αλλά δεν απειλούνται από πλειστηριασμούς, όπως οι πολίτες για την πρώτη τους κατοικία». Υποστηρίζει δε πως «ό,τι λέγεται από κάθε στέλεχος της ΕΛΑΣ είναι απολύτως τεκμηριωμένο» και ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κρύβει τη μισή αλήθεια από τους πολίτες, αποφεύγοντας να μιλήσει επί της ουσίας για τα χρέη του προς τις τράπεζες που αγγίζουν τα 559,8 εκατ. ευρώ».



Ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων που εξελίσσεται για το ίδιο θέμα δείχνει ότι το κόμμα Τσίπρα θα συνεχίσει να εστιάζει στα «δανεικά» του ΠΑΣΟΚ, όσο η Χαριλάου Τρικούπη θα αποκαλεί τον πρώην πρωθυπουργό «μπροστινό συμφερόντων και σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη».



Τα τύμπανα του πολέμου Ο... κακός χαμός ξεκίνησε συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη, όταν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «η Ελλάδα θρηνούσε τρεις νεκρούς πυροσβέστες και το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωσή του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ». Είχε προηγηθεί η ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με την οποία υποστήριζε ότι «οι οφειλές της Ν.Δ. κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκατ. και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,14 εκατ. και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν σε 565,14 εκατ., αυξημένες κατά 60,7 εκατ. έναντι του προηγούμενου έτους».



Τις πρώτες ώρες ενός άγριου πολέμου με απρόβλεπτη εξέλιξη τροφοδοτούν η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανάβουν το πράσινο φως για τον δικό τους μονομέτωπο αγώνα στο πεδίο της Κεντροαριστεράς.Στο φόντο της αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία ο αγώνας επικράτησης των δύο αντιπάλων γίνεται διμέτωπος, αλλά στη μάχη της Κεντροαριστεράς, Τσίπρας και Ανδρουλάκης εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν πλέον κατεδαφίζοντας κάθε γέφυρα συνεννόησης για την επόμενη μέρα και επιτρέποντας τις μεταξύ τους «εχθροπραξίες» ακόμη και σε καθημερινή βάση. Τα τελευταία 24ωρα ο «πόλεμος» ανάμεσα στα δύο κόμματα που παλεύουν για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά εξελίσσεται με αμείωτη ένταση, ενώ ξεκίνησε, με αφορμή την επίθεση της ΕΛΑΣ προς το ΠΑΣΟΚ για τα «δανεικά κι αγύριστα», στην οποία απάντησε ακαριαία η Χαριλάου Τρικούπη ζητώντας από το κόμμα Τσίπρα να «αποκαλύψει» την πηγή χρηματοδότησης της «ακριβής καμπάνιας».Η... κήρυξη του πολέμου αιφνιδίασε ακόμη και τα πιο έμπειρα στελέχη των δύο πλευρών, που όλο το προηγούμενο διάστημα έμπαιναν στην εμπόλεμη ζώνη μόνο όταν ήθελαν να εξαπολύσουν πυρά εναντίον της κυβερνητικής παράταξης. Ακόμη και όταν η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου δήλωνε ότι δεν αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ ως όμορο χώρο της ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ απάντησε με μια χλιαρή αντίδραση, εμμένοντας στον μονομέτωπο με τη Ν.Δ. και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η στιγμή της αντεπίθεσης ήρθε δύο μήνες μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ και ενώ ο καλοκαιρινός δημοσκοπικός κύκλος έκλεινε, με το ΠΑΣΟΚ να κλειδώνει την τρίτη θέση και ο Νίκος Ανδρουλάκης να ακολουθεί όχι με μία αλλά με πολλές «ψήφους» διαφορά τον Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι προκλήθηκε, γι’ αυτό απάντησε με το ίδιο εχθρικό νόμισμα στην ΕΛΑΣ και στην προσπάθειά της να «μονοπωλήσει το ηθικό πλεονέκτημα» απευθυνόμενη στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Το κόμμα Τσίπρα δεν κάνει βήμα πίσω, συνεχίζει να «πυροβολεί» ταυτόχρονα Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας ότι τα χρέη τους έκαναν άλμα το 2025 (φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ. ευρώ) και κραδαίνοντας την κατηγορία προς την κυβέρνηση και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες».Το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα κατάφερε μέσα στους δύο μήνες από την ίδρυσή της να αποκαθηλώσει το ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση και να πλασάρεται έτσι ως η μόνη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Ν.Δ. και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκαλεί αναμφίβολα νευρική κρίση στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά δεν απομακρύνει οριστικά από το στρατηγείο του πρώην πρωθυπουργού την έντονη ανησυχία για την εξέλιξη των πραγμάτων και των ποσοστών στη συνθήκη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου. Μπορεί οι προβλέψεις των δημοσκόπων να λένε ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ θα μπουν με τα ίδια «κυβικά» στα γκάλοπ του Σεπτεμβρίου, ωστόσο ένα πιθανό ψαλίδισμα της μεταξύ τους διαφοράς στην επόμενη φάση δεν μπορεί να αποκλειστεί, ειδικά όταν ο Αλέξης Τσίπρας αρχίσει να απαντά στο δίλημμα περί της ένταξης ή μη στο νέο κόμμα των πρώην υπουργών της κυβέρνησής του.Η λογική «ο θάνατός σου, η ζωή μου» ουδέποτε απορρίφθηκε από τα επιτελεία Τσίπρα και Ανδρουλάκη, που ξέρουν καλά ότι το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής των εκλογών θα είναι η... αρχή του τέλους για το κόμμα που θα τερματίσει τρίτο.Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε για να παίξει εκ νέου κυβερνητικό ρόλο ανεβάζοντας προηγουμένως τις μετοχές του με όρους επικράτησης στο κεντροαριστερό κοινό που θέλει «πολιτική αλλαγή» και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει να διεκδικεί τη «νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά», ενώ βλέπει το κόμμα του να καταγράφει πλέον σημαντικές απώλειες και προς τη Ν.Δ. και προς την ΕΛΑΣ. Κινούνται ως εκ τούτου σε ένα άκρως ανταγωνιστικό, πολιτικό και προεκλογικό περιβάλλον, όπου το παιχνίδι θα κριθεί κυρίως από την ικανότητα του ενός και του άλλου κόμματος να προσελκύσει τα πιο «απαιτητικά» εκλογικά κοινά.Εμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει την εχθρική στάση της ΕΛΑΣ, με την επιστροφή του Τσίπρα στην εποχή που ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. το χτυπούσαν για τα τραπεζικά του δάνεια, στην επιχείρηση διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με το αριστερόστροφο κοινό. Και είναι το ίδιο κοινό που από τον Σεπτέμβριο θα προσπαθήσει να διεκδικήσει με δυναμικότερο τρόπο και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα ηγεσία.Το «πράσινο» στέλεχος εκτιμά ότι «ο Τσίπρας αναγκάζεται να βουτήξει ξανά στον λαϊκισμό για να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ όχι απλώς γιατί δεν άλλαξε, αλλά κυρίως επειδή δυσκολεύεται να προσεγγίσει τους κεντρώους και τώρα στρέφεται πιο μεθοδικά στους διάσπαρτους ψηφοφόρους, τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ (που ήταν η μήτρα) όσο και στα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης (στην Πλεύση Ελευθερίας, στη Νέα Αριστερά, στους κασσελακικούς, στους βαρουφακικούς και άλλους)».Στέλεχος της ΕΛΑΣ επαναλαμβάνει την άποψη ότι τόσο η Ν.Δ. όσο και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να κουνούν το δάχτυλο αφήνοντας υπονοούμενα για τη χρηματοδότηση της Αμαλίας, όταν «ανήκουν στις τράπεζες αλλά δεν απειλούνται από πλειστηριασμούς, όπως οι πολίτες για την πρώτη τους κατοικία». Υποστηρίζει δε πως «ό,τι λέγεται από κάθε στέλεχος της ΕΛΑΣ είναι απολύτως τεκμηριωμένο» και ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κρύβει τη μισή αλήθεια από τους πολίτες, αποφεύγοντας να μιλήσει επί της ουσίας για τα χρέη του προς τις τράπεζες που αγγίζουν τα 559,8 εκατ. ευρώ».Ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων που εξελίσσεται για το ίδιο θέμα δείχνει ότι το κόμμα Τσίπρα θα συνεχίσει να εστιάζει στα «δανεικά» του ΠΑΣΟΚ, όσο η Χαριλάου Τρικούπη θα αποκαλεί τον πρώην πρωθυπουργό «μπροστινό συμφερόντων και σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη».Ο... κακός χαμός ξεκίνησε συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη, όταν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «η Ελλάδα θρηνούσε τρεις νεκρούς πυροσβέστες και το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωσή του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ». Είχε προηγηθεί η ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με την οποία υποστήριζε ότι «οι οφειλές της Ν.Δ. κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκατ. και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,14 εκατ. και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν σε 565,14 εκατ., αυξημένες κατά 60,7 εκατ. έναντι του προηγούμενου έτους».

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να αντιδράσει αυτομάτως εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην ΕΛΑΣ και σημειώνοντας ότι «επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και συνέχισε να τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης».



Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις».



Εκτός από το «ποιος χρηματοδοτεί την ΕΛΑΣ», το ΠΑΣΟΚ εμπλουτίζει με δηλητηριώδη υπονοούμενα το σχετικό ερώτημα προς τον πρώην πρωθυπουργό. «Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στα δανεικά και αγύριστα των τραπεζών, που χρεοκόπησαν και τη χώρα και τα ταμεία τους, και υπάρχει και η ΕΛΑΣ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της και κάνει καμπάνια με ποστ στο διαδίκτυο», δηλώνει με ανακοίνωση η ΕΛΑΣ, αλλά τα όσα λέει και υπογραμμίζει η Θεώνη Κουφονικολάκου, η «αυθεντική εκπρόσωπος της πολιτικής φιλοσοφίας του κ. Τσίπρα» είναι «φρέσκος αέρας» και «καμία απάντηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα ούτε για τις εξαρτήσεις του».



Οι δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ... Στην πολεμική εναντίον του νέου κόμματος μπήκαν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η Αννα Διαμαντοπούλου, την οποία στο εσωτερικό του κόμματος αποκαλούν οι άσπονδοι φίλοι της «δεξιά ψυχή του ΠΑΣΟΚ», κατηγορώντας την εμμέσως πλην σαφώς ότι διακαής της πόθος είναι η συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ. Η κυρία Διαμαντοπούλου με διαδοχικές συνεντεύξεις της την Παρασκευή χαρακτήρισε «εχθρική και προκλητική την επιλογή της ευθείας επίθεσης στο ΠΑΣΟΚ» και έκανε λόγο για «μια καμπάνια πολυεθνικής για την οποία δεν δίνει απάντηση ο κ. Τσίπρας».



Αυτό που υπογραμμίζουν στελέχη της «αριστερής ψυχής» του ΠΑΣΟΚ στους συνομιλητές τους αφορά την εισήγηση που έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Μανιάτης στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συνεδρίαση της «σκιώδους κυβέρνησης και του Πολιτικού Συμβουλίου», ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε μόλις εκδώσει ανακοίνωση κατά του Τσίπρα.



Ο ευρωβουλευτής πρότεινε στον κ. Ανδρουλάκη -κόντρα στην απόφαση του Συνεδρίου με το «όχι» στη συνεργασία με τη Ν.Δ.- να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ την προγραμματική κυβερνητική του πρόταση και αυτή να είναι η βάση για όσα κόμματα συμφωνούν με οποιεσδήποτε μετεκλογικές συνεργασίες. Η κουβέντα δεν επεκτάθηκε σε λεπτομέρειες, αλλά αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης στα «πράσινα» πηγαδάκια μετά τη συνεδρίαση.



... και ο Δούκας στον Τσίπρα Λίγες ώρες νωρίτερα, αρκετοί «προεδρικοί» εμφανίζονταν σχεδόν οργισμένοι με την απόφαση του Χάρη Δούκα να παραστεί και να μιλήσει σε εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την Αυτοδιοίκηση. «Εγινε για θεσμικούς λόγους», δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου θυμίζοντας ότι ο κ. Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων και αποφεύγοντας έτσι να πυροδοτήσει μια νέα εσωκομματική κόντρα.



Ομως οι «προεδρικοί» επέμειναν λέγοντας ότι είναι και στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου και καλώντας εμμέσως πλην σαφώς τη Χαριλάου Τρικούπη να επιπλήξει ή να πάρει μέτρα εναντίον του κ. Δούκα.



Το σήμα Ανδρουλάκη ήταν να χαμηλώσουν οι τόνοι - άλλωστε στην εκδήλωση Τσίπρα εμφανίστηκαν και άλλοι «πράσινοι» δήμαρχοι, ενώ ο περιφερειάρχης Δημήτρης Kουρέτας, που εκλέχτηκε με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, πήγε ένα βήμα παρακάτω εκφράζοντας από το βήμα της εκδήλωσης την πεποίθησή του ότι θα έχει επιτυχία το εγχείρημα Τσίπρα.



Το σίγουρο είναι ότι τόσο ο Χάρης Δούκας όσο και άλλοι δήμαρχοι, στελέχη του ΠΑΣΟΚ που διατηρούν τη ρητορική της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στις επόμενες κάλπες και στην επανεκλογή τους - ειδικά από τη στιγμή που με τον νέο εκλογικό νόμο βασική προϋπόθεση για την επικράτησή τους από τον πρώτο γύρο είναι η συνεργασία με άλλες δυνάμεις, άρα και με τις δημοτικές παρατάξεις που θα στηρίξει το κόμμα Τσίπρα.

Φώφη Γιωτάκη 02.08.2026, 15:06