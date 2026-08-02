Μάκης Δελαπόρτας: Τώρα καταλαβαίνω κι εγώ τη σημαντικότητα της Αλίκης Βουγιουκλάκη
Μάκης Δελαπόρτας: Τώρα καταλαβαίνω κι εγώ τη σημαντικότητα της Αλίκης Βουγιουκλάκη
Νομίζω πως είναι κάτι μεταφυσικό αυτό που συμβαίνει με την Αλίκη, δήλωσε ο ηθοποιός για την αείμνηστη πρωταγωνίστρια
Το έντονο ενδιαφέρον που εξακολουθεί να έχει ο κόσμος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της κλήθηκε να σχολιάσει ο Μάκης Δελαπόρτας.
Ο ηθοποιός αποδίδει μία μεταφυσική διάσταση σε αυτή την κατάσταση, ενώ πλέον έχει κατανοήσει και ο ίδιος απόλυτα, όπως τόνισε, τη σπουδαιότητα της αείμνηστης πρωταγωνίστριας. Και αυτό γιατί για εκείνον δεν ήταν μόνο μία σταρ, αλλά ένα οικείο πρόσωπο, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Οπότε τώρα πια είναι σε θέση, εξήγησε, να αντιληφθεί κάποια πράγματα.
Μιλώντας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Εξώστης», ο Μάκης Δελαπόρτας είπε μεταξύ άλλων: «Νομίζω πως είναι κάτι μεταφυσικό αυτό που συμβαίνει με την Αλίκη, με την αύρα, την ενέργεια, με ό,τι άφησε πίσω της. Τώρα καταλαβαίνω κι εγώ τη σημαντικότητα αυτής της γυναίκας, διότι όταν ζεις ή συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο, μπορεί να μην αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Προφανώς και όταν δούλευα μαζί της ήξερα πως ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η εθνική σταρ, η δημοφιλής, όμως για μένα ήταν η δική μου Αλίκη. Ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου που έφυγε και 30 χρόνια μετά δεν μπορεί να αναπληρωθεί με τίποτα».
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως παλαιότερα τον ενοχλούσε το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις του κατέληγαν σχεδόν πάντα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, παρά το συγγραφικό του έργο για πολλές προσωπικότητες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Με τα χρόνια, όμως, συνειδητοποίησε ότι η διαρκής αναφορά στο πρόσωπό της αποτελεί μια μορφή δικαίωσης για εκείνη. «Έχοντας γράψει τόσα βιβλία για τόσο σπουδαίες προσωπικότητες του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπου κι αν βρεθώ καλεσμένος για μια συνέντευξη, η κουβέντα θα έρθει και θα περιστραφεί γύρω από την Αλίκη», σημείωσε.
«Αυτό κάποτε με ενοχλούσε διότι έλεγα ''Μα τίποτα άλλο δεν έχω κάνει πέρα από την Αλίκη''; Πλέον έπαψε να με ενοχλεί, διότι κατάλαβα με την πάροδο των χρόνων, πως αν σήμερα ζούσε θα ένιωθε δικαιωμένη και δε θα είχε το παράπονο με το οποίο και έφυγε. Πως δηλαδή δεν την αναγνώρισαν κάποιοι ως σπουδαία ηθοποιό», κατέληξε.
Ο ηθοποιός αποδίδει μία μεταφυσική διάσταση σε αυτή την κατάσταση, ενώ πλέον έχει κατανοήσει και ο ίδιος απόλυτα, όπως τόνισε, τη σπουδαιότητα της αείμνηστης πρωταγωνίστριας. Και αυτό γιατί για εκείνον δεν ήταν μόνο μία σταρ, αλλά ένα οικείο πρόσωπο, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Οπότε τώρα πια είναι σε θέση, εξήγησε, να αντιληφθεί κάποια πράγματα.
Μιλώντας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Εξώστης», ο Μάκης Δελαπόρτας είπε μεταξύ άλλων: «Νομίζω πως είναι κάτι μεταφυσικό αυτό που συμβαίνει με την Αλίκη, με την αύρα, την ενέργεια, με ό,τι άφησε πίσω της. Τώρα καταλαβαίνω κι εγώ τη σημαντικότητα αυτής της γυναίκας, διότι όταν ζεις ή συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο, μπορεί να μην αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Προφανώς και όταν δούλευα μαζί της ήξερα πως ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η εθνική σταρ, η δημοφιλής, όμως για μένα ήταν η δική μου Αλίκη. Ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου που έφυγε και 30 χρόνια μετά δεν μπορεί να αναπληρωθεί με τίποτα».
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως παλαιότερα τον ενοχλούσε το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις του κατέληγαν σχεδόν πάντα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, παρά το συγγραφικό του έργο για πολλές προσωπικότητες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Με τα χρόνια, όμως, συνειδητοποίησε ότι η διαρκής αναφορά στο πρόσωπό της αποτελεί μια μορφή δικαίωσης για εκείνη. «Έχοντας γράψει τόσα βιβλία για τόσο σπουδαίες προσωπικότητες του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπου κι αν βρεθώ καλεσμένος για μια συνέντευξη, η κουβέντα θα έρθει και θα περιστραφεί γύρω από την Αλίκη», σημείωσε.
«Αυτό κάποτε με ενοχλούσε διότι έλεγα ''Μα τίποτα άλλο δεν έχω κάνει πέρα από την Αλίκη''; Πλέον έπαψε να με ενοχλεί, διότι κατάλαβα με την πάροδο των χρόνων, πως αν σήμερα ζούσε θα ένιωθε δικαιωμένη και δε θα είχε το παράπονο με το οποίο και έφυγε. Πως δηλαδή δεν την αναγνώρισαν κάποιοι ως σπουδαία ηθοποιό», κατέληξε.
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