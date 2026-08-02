Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Ραφήνα: Νεκρός μέσα στην καμπίνα του βρέθηκε ο ύπαρχος του «Superferry»
Ραφήνα: Νεκρός μέσα στην καμπίνα του βρέθηκε ο ύπαρχος του «Superferry»
Έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή
Νεκρός μέσα στην καμπίνα του βρέθηκε 56χρονος ύπαρχος επιβατηγού πλοίου στη Ραφήνα. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση στα μέλη του πληρώματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Λιμενικό Σώμα, «ο πλοίαρχος του Ε/Γ-Ο/Γ «Super Ferry» (Ν. Άνδρου 620) ενημέρωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας ότι ο ύπαρχος του πλοίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του».
Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος προχώρησε στον απαιτούμενο έλεγχο και διαπίστωσε τον θάνατο του μέλους του πληρώματος. Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Αγία Όλγα».
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Λιμενικό Σώμα, «ο πλοίαρχος του Ε/Γ-Ο/Γ «Super Ferry» (Ν. Άνδρου 620) ενημέρωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας ότι ο ύπαρχος του πλοίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του».
Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος προχώρησε στον απαιτούμενο έλεγχο και διαπίστωσε τον θάνατο του μέλους του πληρώματος. Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Αγία Όλγα».
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.
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