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Θεσσαλονίκη: Αγριος ξυλοδαρμός υπαλλήλου σε ψιλικατζίδικο, συνελήφθησαν δυο άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τούμπα Ψιλικατζίδικο Ξυλοδαρμός

Θεσσαλονίκη: Αγριος ξυλοδαρμός υπαλλήλου σε ψιλικατζίδικο, συνελήφθησαν δυο άτομα

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται

Θεσσαλονίκη: Αγριος ξυλοδαρμός υπαλλήλου σε ψιλικατζίδικο, συνελήφθησαν δυο άτομα
Φανή Χαρίση
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στον ξύλο έσπασαν δυο άτομα, έναν εργαζόμενο σε κατάστημα ψιλικών στην Τούμπα Θεσσαλονίκης στέλνοντας τον τραυματία σε νοσοκομείο της πόλης.

Χτες (2/8) δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν δυο νεαρούς οι οποίοι έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν σε κατάστημα ψιλικών στην Τούμπα και ένεκα προσωπικών διαφορών, προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση σωματικής βίας και δυο μεταλλικών ράβδων τον υπάλληλο που εργαζόταν στο κατάστημα, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται.
Φανή Χαρίση
1 ΣΧΟΛΙΟ

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