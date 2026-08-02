Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα
ΕΛΛΑΔΑ
Ελικόπτερα Ψάθα Πυροσβεστική Σύγκρουση

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

Πρόκειται για δύο ελικόπτερα τύπου Bell - Ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου τραυματίστηκαν ελαφρά - Χωρίς τις αισθήσεις του το δεύτερο πλήρωμα, Δανός πιλότος και ο Ελληνας σύνδεσμος, διακομίζονται όλοι στο 251 ΓΝΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα
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Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή όπου τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.  Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο διακομίζονται χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Οι διασωθέντες είναι ένας Βρετανός πιλότος και ο Ελληνας σύνδεσμος, και οι άνθρωποι που διαπιστώθηκε ότι είναι νεκροί, είναι Δανός πιλότος και ο Ελληνας σύνδεσμος. 

Τα δύο ελικόπτερα ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων έκαστο.

Στο σημείο μετέβησαν 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 1 κινητή μονάδα. 

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