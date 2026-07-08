H Χέιλι Μπίμπερ και ο Τζάστιν γιορτάζουν οκτώ χρόνια από τον αρραβώνα τους: Η φωτογραφία με το φιλί στο στόμα
H Χέιλι Μπίμπερ και ο Τζάστιν γιορτάζουν οκτώ χρόνια από τον αρραβώνα τους: Η φωτογραφία με το φιλί στο στόμα
Τον Σεπτέμβριο του 2018 το ζευγάρι παντρεύτηκε και τον Αύγουστο του 2024 απέκτησε το πρώτο του παιδί
Μία τρυφερή φωτογραφία με τον Τζάστιν Μπίμπερ δημοσίευσε η Χέιλι, στην οποία εμφανίζονται να φιλιούνται στο στόμα, με αφορμή την επέτειο για τα 8 χρόνια από τον αρραβώνα τους.
Το μοντέλο έκανε την Τρίτη 7 Ιουλίου ένα Instagram story, δημοσιεύοντας ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί, γράφοντας πάνω σε αυτό «8 χρόνια» και δύο emoji δαχτυλιδιών, σηματοδοτώντας την επέτειο από την πρόταση γάμου που δέχτηκε το 2018.
Δείτε τη φωτογραφία
Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες αφότου η Χέιλι Μπίμπερ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον σύζυγό της για την κυκλοφορία του live άλμπουμ του από το Coachella, «SWAG LIVE FROM COACHELLA (WEEKEND 2)».
Η σχέση του ζευγαριού έχει περάσει από αρκετές διακυμάνσεις. Μετά τον χωρισμό τους το 2016, οι δυο τους επανασυνδέθηκαν τον Ιούνιο του 2018 και έναν μήνα αργότερα ο Τζάστιν Μπίμπερ της έκανε πρόταση γάμου.
Τότε, ο τραγουδιστής είχε ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Χέιλι, είμαι τόσο ερωτευμένος με κάθε πλευρά σου. Θέλω να περάσω τη ζωή μου γνωρίζοντάς σε όλο και περισσότερο, αγαπώντας σε με υπομονή και καλοσύνη».
Τον Σεπτέμβριο του 2018, το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη, ενώ έναν χρόνο αργότερα πραγματοποίησε δεύτερη γαμήλια τελετή στη Νότια Καρολίνα. Τον Αύγουστο του 2024 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, τον Τζακ Μπλουζ.
Το μοντέλο έκανε την Τρίτη 7 Ιουλίου ένα Instagram story, δημοσιεύοντας ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί, γράφοντας πάνω σε αυτό «8 χρόνια» και δύο emoji δαχτυλιδιών, σηματοδοτώντας την επέτειο από την πρόταση γάμου που δέχτηκε το 2018.
Δείτε τη φωτογραφία
Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες αφότου η Χέιλι Μπίμπερ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον σύζυγό της για την κυκλοφορία του live άλμπουμ του από το Coachella, «SWAG LIVE FROM COACHELLA (WEEKEND 2)».
Η σχέση του ζευγαριού έχει περάσει από αρκετές διακυμάνσεις. Μετά τον χωρισμό τους το 2016, οι δυο τους επανασυνδέθηκαν τον Ιούνιο του 2018 και έναν μήνα αργότερα ο Τζάστιν Μπίμπερ της έκανε πρόταση γάμου.
Τότε, ο τραγουδιστής είχε ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Χέιλι, είμαι τόσο ερωτευμένος με κάθε πλευρά σου. Θέλω να περάσω τη ζωή μου γνωρίζοντάς σε όλο και περισσότερο, αγαπώντας σε με υπομονή και καλοσύνη».
Τον Σεπτέμβριο του 2018, το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη, ενώ έναν χρόνο αργότερα πραγματοποίησε δεύτερη γαμήλια τελετή στη Νότια Καρολίνα. Τον Αύγουστο του 2024 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, τον Τζακ Μπλουζ.
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