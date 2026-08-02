«Μωραίνει Κύριος»: Η αιχμηρή απάντηση Αυγερινού για τη διαγραφή του από την Καρυστιανού, την κατηγορεί για εγωμανία
«Μωραίνει Κύριος»: Η αιχμηρή απάντηση Αυγερινού για τη διαγραφή του από την Καρυστιανού, την κατηγορεί για εγωμανία
Η ανάρτηση του μέχρι πρότινος εκπροσώπου Τύπου της παράταξης Καρυστιανού συνοδεύεται, με νόημα, και από φωτογραφία της περίφημης συλλογής διηγημάτων του Αντώνη Σαμαράκη, «Ζητείται Ελπίς»
Με μια ανάρτηση που συνοδεύεται, συμβολικά, από το εξώφυλλο του περίφημου βιβλίου «Ζητείται Ελπίς», του Αντώνη Σαμαράκη, και τη λεζάντα «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι», απάντησε μέσω Χ ο Θανάσης Αυγερινός στην απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να τον θέσει εκτός του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
Παράλληλα, αφήνει αιχμές σε βάρος της για εγωμανία, καθώς έγραψε συγκεκριμένα: «...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι... ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες...».
Νωρίτερα, στη διαγραφή του έως πρότινος εκπροσώπου Τύπου του κόμματός της είχε προχωρήσει η Μαρία Καρυστιανού. Του καταλόγισε «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» που αναδεικνύουν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου».
Η ανακοίνωση της κυρίας Καρυστιανού:
«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.
Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».
Για την εξέλιξη αυτή είχε προϊδεάσει η κυρία Καρυστιανού με συνέντευξή της στο Creta tv όπου είχε αφήσει βαριά υπονοούμενα κατά του Θανάση Αυγερινού. Δήλωσε αιφνιδιασμένη από την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και είχε προσθέσει; «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει - γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική - είναι καλύτερο να αποχωρούν από αυτό, αλλιώς το κρατάνε πίσω». Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ο κ. Αυγερινός αναζητούσε συμμαχίες με άλλους. «Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό» σημείωσε. Καταλήγοντας η κα Καρυστιανού είπε στρέφοντας ανοικτά τα βέλη της κατά του Θανάση Αυγερινού: «Το θέμα είναι πώς θα φύγουν και εκεί δείχνει και στοιχείο χαρακτήρα αλλά και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα».
Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου χωρίς όμως να παραιτηθεί από το κόμμα. Ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει ότι «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» και πως πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου εντός του κινήματος, την σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε.
Παράλληλα, αφήνει αιχμές σε βάρος της για εγωμανία, καθώς έγραψε συγκεκριμένα: «...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι... ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες...».
...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι...— Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 2, 2026
ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες... pic.twitter.com/jYnCrQOmzC
Νωρίτερα, στη διαγραφή του έως πρότινος εκπροσώπου Τύπου του κόμματός της είχε προχωρήσει η Μαρία Καρυστιανού. Του καταλόγισε «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» που αναδεικνύουν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου».
Η ανακοίνωση της κυρίας Καρυστιανού:
«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.
Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».
Για την εξέλιξη αυτή είχε προϊδεάσει η κυρία Καρυστιανού με συνέντευξή της στο Creta tv όπου είχε αφήσει βαριά υπονοούμενα κατά του Θανάση Αυγερινού. Δήλωσε αιφνιδιασμένη από την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και είχε προσθέσει; «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει - γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική - είναι καλύτερο να αποχωρούν από αυτό, αλλιώς το κρατάνε πίσω». Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ο κ. Αυγερινός αναζητούσε συμμαχίες με άλλους. «Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό» σημείωσε. Καταλήγοντας η κα Καρυστιανού είπε στρέφοντας ανοικτά τα βέλη της κατά του Θανάση Αυγερινού: «Το θέμα είναι πώς θα φύγουν και εκεί δείχνει και στοιχείο χαρακτήρα αλλά και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα».
Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου χωρίς όμως να παραιτηθεί από το κόμμα. Ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει ότι «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» και πως πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου εντός του κινήματος, την σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε.
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