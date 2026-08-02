Βίκυ Καγιά: Οι πόζες με μπικίνι και οι βουτιές στη θάλασσα
Βίκυ Καγιά: Οι πόζες με μπικίνι και οι βουτιές στη θάλασσα
Το μοντέλο ανάρτησε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τις διακοπές της
Φωτογραφίες και βίντεο από τις καλοκαιρινές της διακοπές δημοσίευσε στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram η Βίκυ Καγιά.
Το μοντέλο φόρεσε καφέ μπικίνι και μαύρα γυαλιά ηλίου και πόζαρε πάνω σε σκάφος. Όπως φάνηκε από το υλικό που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθούς, δεν έλειψαν οι βουτιές αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης στον ήλιο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το μοντέλο φόρεσε καφέ μπικίνι και μαύρα γυαλιά ηλίου και πόζαρε πάνω σε σκάφος. Όπως φάνηκε από το υλικό που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθούς, δεν έλειψαν οι βουτιές αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης στον ήλιο.
Δείτε τις φωτογραφίες
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