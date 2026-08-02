Η Ελένη Χατζίδου πόζαρε δίπλα σε ηλιοτρόπια: «Ο Αύγουστος μου πάει»
Η Ελένη Χατζίδου πόζαρε δίπλα σε ηλιοτρόπια: «Ο Αύγουστος μου πάει»
Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με παιχνιδιάρικη διάθεση
Δίπλα σε ηλιοτρόπια φωτογραφήθηκε η Ελένη Χατζίδου, δημοσιεύοντας στη συνέχεια εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε η τραγουδίστρια να υποδεχθεί τον Αύγουστο.
Η Ελένη Χατζίδου φόρεσε ένα πολύχρωμο μπικίνι και ένα ψάθινο καπέλο και με πόζαρε με παιχνιδιάρικη διάθεση. «Ο Αύγουστος μου πάει», σχολίασε δίπλα στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ελένη Χατζίδου φόρεσε ένα πολύχρωμο μπικίνι και ένα ψάθινο καπέλο και με πόζαρε με παιχνιδιάρικη διάθεση. «Ο Αύγουστος μου πάει», σχολίασε δίπλα στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
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