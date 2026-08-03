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Χριστοδουλίδης για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα: Η Κύπρος έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Χριστοδουλίδης Κύπρος Πυρκαγιές Φωτιά

Χριστοδουλίδης για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα: Η Κύπρος έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης

«Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας», αναφέρε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χριστοδουλίδης για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα: Η Κύπρος έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης
Δήλωση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Ελλάδα έκανε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο των δύο που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας.

«Με αισθήματα οδύνης παρακολουθούμε την καταστροφή που μαίνεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από τις φονικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Συμμετέχουμε στο πένθος για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται», αναφέρει ο Κύπριος πρόεδρος.

Και σημειώνει:  «Μέσω του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση, έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης».

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