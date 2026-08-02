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Θρίλερ στη Σύμη: Ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο, αγνοούνται πέντε Γερμανοί που είχαν πάει για μπάνιο
Θρίλερ στη Σύμη: Ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο, αγνοούνται πέντε Γερμανοί που είχαν πάει για μπάνιο
Το Λιμενικό διεξάγει επιχείρηση από αέρος και θαλάσσης για τον εντοπισμό τους, ενώ τρεις επιβαίνοντες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατάφεραν να βγουν στην ακτή κολυμπώντας
Θρίλερ εκτυλίσσεται στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς αγνοούνται έξι αλλοδαποί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο.
Κατά πληροφορίες, πρόκειται για πέντε Γερμανούς που αγνοούνται στη θάλασσα περίπου από τις 8 το βράδυ και γι' αυτό υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα (τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες), τα οποία έπεσαν στη θάλασσα, για να κολυμπήσουν. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκάφος απομακρύνθηκε μόνο του από τα θαλάσσια ρεύματα.
Δύο από τους επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας και να βγουν στη στεριά με ίδιες δυνάμεις. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η ΕΡΤ μετέδωσε ότι άλλη μία γυναίκα κατάφερε να βγει μόνη της στη στεριά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τους άλλους πέντε της παρέας των Γερμανών.
Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στην περιοχή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.
Οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με πλωτά μέσα της Ακτοφυλακής και από αέρος με ένα Super Puma.
Κατά πληροφορίες, πρόκειται για πέντε Γερμανούς που αγνοούνται στη θάλασσα περίπου από τις 8 το βράδυ και γι' αυτό υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα (τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες), τα οποία έπεσαν στη θάλασσα, για να κολυμπήσουν. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκάφος απομακρύνθηκε μόνο του από τα θαλάσσια ρεύματα.
Δύο από τους επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας και να βγουν στη στεριά με ίδιες δυνάμεις. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η ΕΡΤ μετέδωσε ότι άλλη μία γυναίκα κατάφερε να βγει μόνη της στη στεριά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τους άλλους πέντε της παρέας των Γερμανών.
Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στην περιοχή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.
Οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με πλωτά μέσα της Ακτοφυλακής και από αέρος με ένα Super Puma.
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