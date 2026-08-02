Θρίλερ στη Σύμη: Ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο, αγνοούνται πέντε Γερμανοί που είχαν πάει για μπάνιο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύμη Δωδεκάνησα Ιστιοπλοϊκό Αγνοούμενοι Αλλοδαποί

Θρίλερ στη Σύμη: Ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο, αγνοούνται πέντε Γερμανοί που είχαν πάει για μπάνιο

Το Λιμενικό διεξάγει επιχείρηση από αέρος και θαλάσσης για τον εντοπισμό τους, ενώ τρεις επιβαίνοντες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατάφεραν να βγουν στην ακτή κολυμπώντας

Θρίλερ στη Σύμη: Ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο, αγνοούνται πέντε Γερμανοί που είχαν πάει για μπάνιο
UPD: 21 ΣΧΟΛΙΑ
Θρίλερ εκτυλίσσεται στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς αγνοούνται έξι αλλοδαποί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο.

Κατά πληροφορίες, πρόκειται για πέντε Γερμανούς που αγνοούνται στη θάλασσα περίπου από τις 8 το βράδυ και γι' αυτό υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα (τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες), τα οποία έπεσαν στη θάλασσα, για να κολυμπήσουν. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκάφος απομακρύνθηκε μόνο του από τα θαλάσσια ρεύματα.

Δύο από τους επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας και να βγουν στη στεριά με ίδιες δυνάμεις. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η ΕΡΤ μετέδωσε ότι άλλη μία γυναίκα κατάφερε να βγει μόνη της στη στεριά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τους άλλους πέντε της παρέας των Γερμανών.


Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στην περιοχή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.

Οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με πλωτά μέσα της Ακτοφυλακής και από αέρος με ένα Super Puma.
UPD: 21 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης