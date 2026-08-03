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Η Ευδοκία Ρουμελιώτη γιόρτασε τα γενέθλιά της σε σκάφος, δείτε βίντεο να σβήνει την τούρτα της
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Ευδοκία Ρουμελιώτη Γενέθλια

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη γιόρτασε τα γενέθλιά της σε σκάφος, δείτε βίντεο να σβήνει την τούρτα της

Η ηθοποιός έκλεισε τα 48

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη γιόρτασε τα γενέθλιά της σε σκάφος, δείτε βίντεο να σβήνει την τούρτα της
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τα γενέθλιά της σε μία βόλτα με σκάφος, γιόρτασε η Ευδοκία Ρουμελιώτη, με την ηθοποιό να σβήνει την τούρτα της ανάμεσα στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η Ευδοκία Ρουμελιώτη έκλεισε τα 48 και μέσα από βίντεο που δημοσίευσε ο αδερφός της στο Instagram, η ηθοποιός εμφανίστηκε με το μαγιό της, να σβήνει το κερί της τούρτα της. Στη συνέχεια, φίλησε τον σύζυγό της και τον γιο της, που ήταν στο πλευρό της.

«Χαρούμενα γενέθλια» έγραψε ο αδερφός της Ευδοκίας Ρουμελιώτη στο story του και πρόσθεσε το κομμάτι «Χρόνια Πολλά» του Αντώνη Ρέμου.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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