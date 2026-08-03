Ελίζαμπεθ Ελέτσι για τη γέννηση του γιου της: Μου έχει αλλάξει όλη μου τη ζωή, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη

Η πρώην παίκτρια του Survivor γέννησε πρόωρα πριν από δύο μήνες





Η πρώην παίκτρια του Survivor και ο Νεκτάριος Λεμονίδης







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Σε άλλο σημείο, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της, αναφέρθηκε στα μηνύματα που έλαβε από μητέρες με παρόμοιες εμπειρίες και υπογράμμισε τη δύναμη των γυναικών, της πίστης και της θετικής σκέψης. Πιο αναλυτικά, είπε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτό το κύμα αγάπης, έχω καιρό να το ζήσω όλο αυτό, από την εποχή του Survivor. Μου έχετε στείλει όλες σας, γνωστές, φίλοι και άνθρωποι που δεν ξέρω και πάρα πολλές μανούλες, που έχουν περάσει την ίδια κατάσταση με εμένα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την αγάπη σας. Θέλω να ξέρετε, ότι εμείς οι γυναίκες είμαστε πολύ δυνατές και επίσης να σας πω ότι η πίστη και η θετική ενέργεια πραγματικά σώζει ζωές. Δεν σας το λέω έτσι αυτό, το έχω βιώσει».



Η πρώην παίκτρια του Survivor



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Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι ο γιος της έμεινε για δύο μήνες σε θερμοκοιτίδα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών: «Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ».



Τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η γέννηση του γιου της, περιέγραψε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι , σημειώνοντας πως η συγκίνηση είναι ένα από τα συναισθήματα που βιώνει τελευταία.Η πρώην παίκτρια του Survivor και ο Νεκτάριος Λεμονίδης απέκτησαν το πρώτο τους παιδί πριν από δύο μήνες , με την Ελίζαμπεθ Ελέτσι να ανακοινώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου ότι γέννησε πρόωρα τον Μάιο.Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή 2 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε πώς η μητρότητα έχει αλλάξει τη ζωή της: «Αυτός ο μικρός μου έχει αλλάξει όλη μου τη ζωή. Με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Με έκανε μαμά. Είμαι μαμά, μητέρα. Νιώθω τόσο ευγνώμων, αγάπη και ευλογία. Θέλω και να δώσω ένα μήνυμα, όταν θέλετε κάτι πάρα πολύ, μέσα από τα βάθη της καρδιάς σας, πιστέψτε το. Θα το πετύχετε, είναι σίγουρο αυτό, γιατί όλα μας τα όνειρα εκπληρώνονται».Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πίστη της στον Θεό, εξηγώντας πως θεωρεί ότι αυτή, σε συνδυασμό με τη θετική της ενέργεια, την οδήγησε στην απόκτηση του γιου της: «Λόγω της πίστης μου στον Θεό και της θετικής μου ενέργειας, μου ήρθε το μικρό μου αγγελούδι, ο γιος μου, το θαύμα μου, που μου έχει αλλάξει την κοσμοθεωρία. Είμαι πολύ χαρούμενη, θα τα πούμε και στην πορεία σε συνεντεύξεις. Αυτά που διαβάσατε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έχω βιώσει. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να μιλήσω πρώτη φορά».Σε άλλο σημείο, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της, αναφέρθηκε στα μηνύματα που έλαβε από μητέρες με παρόμοιες εμπειρίες και υπογράμμισε τη δύναμη των γυναικών, της πίστης και της θετικής σκέψης. Πιο αναλυτικά, είπε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτό το κύμα αγάπης, έχω καιρό να το ζήσω όλο αυτό, από την εποχή του Survivor. Μου έχετε στείλει όλες σας, γνωστές, φίλοι και άνθρωποι που δεν ξέρω και πάρα πολλές μανούλες, που έχουν περάσει την ίδια κατάσταση με εμένα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την αγάπη σας. Θέλω να ξέρετε, ότι εμείς οι γυναίκες είμαστε πολύ δυνατές και επίσης να σας πω ότι η πίστη και η θετική ενέργεια πραγματικά σώζει ζωές. Δεν σας το λέω έτσι αυτό, το έχω βιώσει».Η πρώην παίκτρια του Survivor δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες με τον γιο της , ενώ παράλληλα μέσω της ανάρτησης που έκανε στο Instagram, περιέγραψε όλα όσα έχει βιώσει με τον σύζυγό της, από τις 26 Μαΐου που γεννήθηκε το παιδί τους, στις 31 εβδομάδες κύησης.Όπως έγραψε αρχικά: «Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου, είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν. Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός, αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής. Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο πολύτιμο. Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά στην καρδιά, στην πίστη και στην θετική μας σκέψη».Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι ο γιος της έμεινε για δύο μήνες σε θερμοκοιτίδα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών: «Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ».

Κλείνοντας, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι σημείωσε: «Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου. Να είσαι πάντα γερός, φωτεινός και ευλογημένος. Εμείς θα είμαστε για πάντα δίπλα σου, να σε αγαπάμε, να σε προστατεύουμε και να σε καμαρώνουμε. Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».