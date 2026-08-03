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Πέταξαν έξω από πτήση στη Φλόριντα θρησκευτική influencer που έκανε... κήρυγμα ενώ καθυστερούσε η απογείωση, δείτε βίντεο
Πέταξαν έξω από πτήση στη Φλόριντα θρησκευτική influencer που έκανε... κήρυγμα ενώ καθυστερούσε η απογείωση, δείτε βίντεο
«Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, ίσως σήμερα να μας προστατεύει από κάποιον κίνδυνο» έλεγε στους συνεπιβάτες της η 40χρονη Γουίτνεϊ Λιν
Την απομάκρυνση της Ευαγγελίστριας και influencer Γουίτνεϊ Λιν ζήτησε το πλήρωμα πτήσης της Alaska Airlines από τη Φλόριντα την περασμένη Πέμπτη, όταν η 40χρονη άρχισε το... κήρυγμα ενώ καθυστερούσε η απογείωση του αεροσκάφους.
Στο βίντεο μέσα από την πτήση 708 η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο με προορισμό το Σαν Ντιέγκο, φαίνεται η Λιν να λέει «ξέρω ότι όλοι περιμένουμε. Είναι κάπως εκνευριστική αυτή η αναμονή, έτσι δεν είναι; Αλλά θέλω να σας πω ότι ο συγχρονισμός του Θεού είναι τέλειος και ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ίσως σήμερα να μας προστατεύει από κάποιον κίνδυνο. Γι’ αυτό θέλω να ηρεμήσετε και να γνωρίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός σας αγαπά τόσο πολύ, ώστε πέθανε πάνω στον σταυρό για τις αμαρτίες σας»
Δευτερόλεπτα αργότερα ένα μέλος του πληρώματος της ανακοίνωσε ότι η συμπεριφορά της έκανε το προσωπικό να αισθάνεται ανασφάλεια ζητώντας της να μαζέψει τα προσωπικά της αντικείμενα και να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος.
«Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει; Δεν μπορείτε απλώς να μου πείτε να πάρω τα πράγματά μου χωρίς να μου εξηγήσετε τι γίνεται», ρώτησε η Λιν τον αεροσυνοδό με εκείνος να τη απαντά ότι τα μέλη του πληρώματος δεν αισθάνονται ασφαλείς με την παρουσία της στην πτήση.
«Θεέ μου, δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι επικίνδυνο. Έχω πάνω μου όπλα ή κάτι παρόμοιο; Όχι, δεν έχω. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου δεν είναι ασφαλής;» συνέχισε να λέει η 40χρονη υποστηρίζοντας ότι με το κήρυγμά της κάνει «πνευματικό πόλεμο», επειδή, όπως είπε, «στους δαίμονες δεν αρέσει το όνομα του Ιησού».
Σε ανακοίνωσή της προς τη New York Post, η Alaska Airlines ανέφερε ότι «πριν από την αναχώρηση της πτήσης 708 από το Ορλάντο προς το Σαν Ντιέγκο στις 30 Ιουλίου, το πλήρωμά μας ανησύχησε ολοένα και περισσότερο για τη συμπεριφορά μιας επιβάτιδας, η οποία επηρέαζε και τους υπόλοιπους επιβάτες. Για λόγους ασφαλείας, ζητήθηκε από την επιβάτιδα να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος. Για το προσεχές διάστημα δεν θα της επιτρέπεται να ταξιδεύει με τις πτήσεις της εταιρείας μας».
Την ποινή αυτή επιβεβαίωσε και η Λιν, η οποία δημοσίευσε ένα email, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, προερχόταν από το Τμήμα Εταιρικής Ασφάλειας της Alaska Airlines και την ενημέρωνε ότι της επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση ταξιδιών με την Alaska Airlines, καθώς και με τις συνεργαζόμενες Hawaiian Airlines και Horizon Air.
Η ευαγγελίστρια υποστήριξε πάντως ότι κατάφερε να προσηλυτίσει στον Χριστιανισμό τον οδηγό του λεωφορείου που τη μετέφερε πίσω στο ξενοδοχείο της, ενώ προσευχήθηκε και με έναν άνδρα που συνάντησε αργότερα στη ρεσεψιόν.
Στο βίντεο μέσα από την πτήση 708 η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο με προορισμό το Σαν Ντιέγκο, φαίνεται η Λιν να λέει «ξέρω ότι όλοι περιμένουμε. Είναι κάπως εκνευριστική αυτή η αναμονή, έτσι δεν είναι; Αλλά θέλω να σας πω ότι ο συγχρονισμός του Θεού είναι τέλειος και ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ίσως σήμερα να μας προστατεύει από κάποιον κίνδυνο. Γι’ αυτό θέλω να ηρεμήσετε και να γνωρίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός σας αγαπά τόσο πολύ, ώστε πέθανε πάνω στον σταυρό για τις αμαρτίες σας»
Florida Evangelist Removed from Alaska Airlines Flight After Preaching During Delay— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 3, 2026
Whitney Lynn, a 40-year-old Florida evangelist, was asked to leave an Alaska Airlines flight from Orlando to San Diego on July 30 after preaching to passengers during a takeoff delay.
Standing… pic.twitter.com/5rhKRHq2qu
Δευτερόλεπτα αργότερα ένα μέλος του πληρώματος της ανακοίνωσε ότι η συμπεριφορά της έκανε το προσωπικό να αισθάνεται ανασφάλεια ζητώντας της να μαζέψει τα προσωπικά της αντικείμενα και να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος.
«Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει; Δεν μπορείτε απλώς να μου πείτε να πάρω τα πράγματά μου χωρίς να μου εξηγήσετε τι γίνεται», ρώτησε η Λιν τον αεροσυνοδό με εκείνος να τη απαντά ότι τα μέλη του πληρώματος δεν αισθάνονται ασφαλείς με την παρουσία της στην πτήση.
UNBELIEVABLE!!!— Texas 🇺🇸 (@MustangMan_TX) August 1, 2026
What country are we living in right now?
Alaska Airlines had Whitney Lynn (evangelist, singer and songwriter) removed from their flight for sharing the gospel of Jesus Christ! She was told the crew felt unsafe! pic.twitter.com/cZSltx3MbX
«Θεέ μου, δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι επικίνδυνο. Έχω πάνω μου όπλα ή κάτι παρόμοιο; Όχι, δεν έχω. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου δεν είναι ασφαλής;» συνέχισε να λέει η 40χρονη υποστηρίζοντας ότι με το κήρυγμά της κάνει «πνευματικό πόλεμο», επειδή, όπως είπε, «στους δαίμονες δεν αρέσει το όνομα του Ιησού».
Σε ανακοίνωσή της προς τη New York Post, η Alaska Airlines ανέφερε ότι «πριν από την αναχώρηση της πτήσης 708 από το Ορλάντο προς το Σαν Ντιέγκο στις 30 Ιουλίου, το πλήρωμά μας ανησύχησε ολοένα και περισσότερο για τη συμπεριφορά μιας επιβάτιδας, η οποία επηρέαζε και τους υπόλοιπους επιβάτες. Για λόγους ασφαλείας, ζητήθηκε από την επιβάτιδα να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος. Για το προσεχές διάστημα δεν θα της επιτρέπεται να ταξιδεύει με τις πτήσεις της εταιρείας μας».
Την ποινή αυτή επιβεβαίωσε και η Λιν, η οποία δημοσίευσε ένα email, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, προερχόταν από το Τμήμα Εταιρικής Ασφάλειας της Alaska Airlines και την ενημέρωνε ότι της επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση ταξιδιών με την Alaska Airlines, καθώς και με τις συνεργαζόμενες Hawaiian Airlines και Horizon Air.
Η ευαγγελίστρια υποστήριξε πάντως ότι κατάφερε να προσηλυτίσει στον Χριστιανισμό τον οδηγό του λεωφορείου που τη μετέφερε πίσω στο ξενοδοχείο της, ενώ προσευχήθηκε και με έναν άνδρα που συνάντησε αργότερα στη ρεσεψιόν.
«Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ να δω ξεκάθαρα το χέρι του Θεού σε όλα αυτά. Αυτό που φαινόταν σαν μια αποτυχία μετατράπηκε σε ευκαιρία ώστε άνθρωποι να ακούσουν το Ευαγγέλιο και να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Χριστό», έγραψε η Λιν.
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