Πέταξαν έξω από πτήση στη Φλόριντα θρησκευτική influencer που έκανε... κήρυγμα ενώ καθυστερούσε η απογείωση, δείτε βίντεο

«Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, ίσως σήμερα να μας προστατεύει από κάποιον κίνδυνο» έλεγε στους συνεπιβάτες της η 40χρονη Γουίτνεϊ Λιν